Yeni Zelanda'da 'havlayan' drone'lar çoban köpeklerinin yerini aldı

Yeni Zelanda'da çiftçiler ve çobanlar, köpekler yerine drone kullanmaya başladı. Hayvanların, havlamayı da taklit edebilen drone'lara hemen alıştığı belirtiliyor.

© AA / Kaçak kurbanlıklar drone yardımıyla bulundu

İnsansız hava araçları teknolojisindeki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Çoban köpekleri yerine geliştirilen drone'lar tarım alanında hizmet vermeye başladı.

Yeni Zelanda merkezli drone üreticisi DJI Mavic Enterprise tarafından geliştirilen teknoloji, ayrıca sesleri kaydedip defalarca hoparlörden çalabiliyor. Böylece havlama gibi sesler geniş bir alanda kullanılabiliyor.

Firmanın drone uzmanı Adam Kerr, "Son iki yıl içinde çiftçiler kirli, tehlikeli ya da sıkıcı işler için drone teknolojisinden yardım almaya başladı" dedi. Kerr, şimdilik bu teknolojinin sadece tarım alanında kullanılacağını belirtti.

'SOĞUK GÜNLERDE UÇURMAK İDEAL'

North Canterbury'de bir koyun ve sığır çiftliğinde çobanlık yapan Corey Lambeth de bu durumdan gayet memnun olduklarını söyledi.

Lambeth, "Dışarı bile çıkmak istemediğim soğuk kış günleri uçurmak en ideali. Dolayısıyla drone uçuruyorum, böylece sürüden hiçbir hayvanın tellerin dışına çıkmadığından emin oluyorum" dedi.

Lambeth ayrıca dişi koyunların yavrulama döneminde drone'un zoom özelliği sayesinde hayvanları rahatsız etmeden süreci yakından takip edebildiklerini söyledi.

'HAYVANLAR DRONE'A HİÇ SALDIRMADI'

© Fotoğraf : Twitter PTT, drone ile kargo dağıtmaya başlıyor

Çobanlara göre dronelar, hayvanları köpekler kadar rahatsız etmiyor. Lambeth, "Bazen çoban köpekleri çok yaklaştığında, inekler buzağıları korumak için çoban köpeklerine saldırabiliyor. Ama drone'lara karşı hiç böyle bir şey yapmadılar" diye konuştu.

Lambeth'in işvereni Ben Crossley de bu yeni teknolojinin hem paradan hem de zamandan tasarruf sağladığını söyledi. Crossley, "Bazen bir su sızıntısını bulmak yarım gününüzü alabilir. Ama drone kullanarak en fazla bir saat içinde sorunu çözebiliyorsunuz" dedi.

KÖTÜ TARAFLARI DA VAR

Ancak teknolojinin handikapları da var. Zorlu hava şartlarında drone uçurmadıklarını söyleyen Corey Lambeth, "Gerçekten zorlu koşullarda, yağmurlu havalarda uçuramıyorsunuz. Büyük ihtimalle yakında kış şartlarına dayanıklı modeller de yapacaklardır. Ama şimdilik yağmurlu havalarda yine köpek kullanmak gerekiyor" dedi.

Lambeth ayrıca ne kadar kolaylık sunsa da teknolojinin insanların en iyi dostlarından olan köpeklerin yerini alamayacağını savundu. Droneları sürekli şarj etmek zorunda olduklarını hatırlatan Lambeth, "Ayrıca bir drone'un ömrü, iyi bakılmış bir köpeğin 10 yıllık hizmet süresiyle yarışamaz" ifadelerini kullandı.