Avusturya Dışişleri Bakanı, Putin'le ilk karşılaşmalarını anlattı

Kommersant'a konuşan Karin Kneissl, "Vladimir Putin'le ilk kez 2001 yılında gazeteciyken karşılaşmıştım" dedi.

Kneissl'ın açıklamasına göre, Putin o sırada ABD Başkanı George W. Bush'la görüşmek için Slovenya'nın Lyubljana kentine gelmişti.

© Sputnik / Aleksey Druzhinin Düğününde Putin'le dans eden Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Gerçek bir şölen oldu

Kneissl, Putin'le o sırada sohbet edip fikir paylaşma imkânı da bulduğunu, aksi takdirde Rus liderin düğününe davetini kabul etmemiş olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da iyi ilişkileri olduğunu ifade eden Kneissl, "Ortak öğle yemeğinden sonra, Lavrov sigara içerken ben de onunla içmiştim. Protokol hizmetlerinde —doğru mu bilmiyorum- bir misafirin onunla sigara içmesinin nadir bir olay olduğunu söylemişlerdi. Burada Viyana'da da Lavrov'la sigara içtik, böyle şeyler de bağlayıcı oluyor" dedi.

Putin geçen yıl davet edilmiş olduğu Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılmış ve onunla dans etmişti.

‘PUTİN'İN İMZALADIĞI ARABA 22.500 DOLARA SATILDI'

© Sputnik / Aleksey Druzhinin Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılan Putin

Karin Kneissl ayrıca, Putin'in imzaladığı gelin arabasının hayır amaçlı Light and Dark müzayedesinde 22.500 dolara satıldığını söyledi.

Kneissl, "Araba bize ait değildi, sadece düğün için almıştık, düğün günü de misafirlerimize arabayı hayır işi için satacağımızı söylemiştik" dedi.

Kneissl, Putin'i düğününe davet etmesinin yarattığı tepkileri de beklediğini kaydetti.

Putin, Kneissl'ın arabasını imzalamış ve daha sonra "gorko" diye bağırmıştı. ‘Acı' anlamına gelen ‘gorko' kelimesi, Rusya'daki düğünlerde davetliler tarafından gelinle damadı öpüşüp içkileri tatlandırmaları için teşvik etmeye yönelik söyleniyor.

‘COĞRAFİ KONUMUMUZ OYUNA GİRDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR'

Kneissl, "Viyana, Türk Akımı ile ilgileniyor mu, Gazprom'la OMV şirketi (Avusturyalı gaz şirketi) gaz sevkiyatına yönelik anlaşmayı 2040'a kadar uzattı mı?" sorularına ise şöyle yanıt verdi: "Avusturya'nın coğrafi konumunu göz önünde bulundurursak, gaz ithalat ve ihracatında Avrupa'nın güneydoğusu ve batısı arasında önemli bir bağlantı noktası. Baumgarten, Orta Avrupa'daki önde gelen gaz terminali. Coğrafi konumumuz yine, yeniden oyuna girdiğimizi belirliyor. Kararsa politikacıların değil, şirketlerin."