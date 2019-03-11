'Ananas nasıl yenir?' videosu viral oldu: 'Hayatım bir yalandan ibaretmiş'

Twitter'da paylaşılan ve bir kadının ananas kolayca soyup yediği video, kısa bir süre içinde yüzbinlerce kişi tarafından beğenilip birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO— Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) March 8, 2019
Dennis Naghizadeh'in paylaştığı videoda, bir kadının ananası bıçak kullanmadan, sadece işaret parmağı ile baş parmağını kullanarak kolay bir şekilde yediği görülüyor.
Ancak videoya gelen yorumlar daha da ilginç.
March 8, 2019
Zaineb adlı kullanıcı, yaptığı yorumda, "Hayatım bir yalandandan ibaretmiş" diye yazarken başka bir kullanıcı, ‘Sırf bu videonun doğru olup olmadığını öğrenmek için bir tane ananas aldım' paylaşımında bulundu.
March 8, 2019
I literally bought a pineapple just so I can figure this out.— Serious Black (@NicT10) March 9, 2019
Binlerce kişi de bu ‘ilginç yöntemi'nin ne kadar başarılı olduğunu denemek için ananası aldığını söyledi.
March 8, 2019
Bazılarının yönteminin gerçekten işe yaradığını söylerken bazıları da videonun sahte olduğunu ve işe yaramadığını belirtti. Perrete adılı kullanıcı, "Şimdi denedim. Yalan haber. Yaralı parmaklar. Mutfak bir karmakarışık. Bir nevi oluyor ama işe yaramaz" dedi.
Just tried it. Fake news. Sore fingers. Kitchen is a mess. It kind of works but it's useless.— Perrete (@ChuchoIT) March 8, 2019
Ben Rusmon adlı kullanıcı, "Çok ve çok fazla acı. Bu dikenler dekorasyon için orada değil!" yorumunu yaptı.
I live in the tropics and have never seen pineapple eaten this way.— mirax (@miraxpath) March 8, 2019
Tropikal bölgelerde yaşadığını anlatan bir Twitter kullanıcısı da, 'ananasın bu şekilde yendiğini hiç görmediğini' söyledi.
The pineapple trick don’t work! pic.twitter.com/EiybTaPrFP— Josiah Johnson (@KingJosiah54) March 10, 2019
Yapılan bazı yorumlar ise, yöntemin işe yaramadığını belirtmek için kendi öz üslubuyla dalga geçti.
Don’t let Twitter lie to you about how to eat the pineapples y’all! 🤣 pic.twitter.com/cM70mqvwKC— UPROXX (@UPROXX) March 11, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)