'Ananas nasıl yenir?' videosu viral oldu: 'Hayatım bir yalandan ibaretmiş'

Twitter’da kısa bir süre içinde viral olan ve ananasın farklı bir yeme tekniğini gösteren video, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bir kullanıcı, “Hayatım bir yalandan ibaretmiş” yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı videoda kullanılan yöntemin 'yalan haber' olduğunu yazdı.

Twitter'da paylaşılan ve bir kadının ananas kolayca soyup yediği video, kısa bir süre içinde yüzbinlerce kişi tarafından beğenilip birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO — Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) March 8, 2019

​Dennis Naghizadeh'in paylaştığı videoda, bir kadının ananası bıçak kullanmadan, sadece işaret parmağı ile baş parmağını kullanarak kolay bir şekilde yediği görülüyor.

Ancak videoya gelen yorumlar daha da ilginç.

​Zaineb adlı kullanıcı, yaptığı yorumda, "Hayatım bir yalandandan ibaretmiş" diye yazarken başka bir kullanıcı, ‘Sırf bu videonun doğru olup olmadığını öğrenmek için bir tane ananas aldım' paylaşımında bulundu.

I literally bought a pineapple just so I can figure this out. — Serious Black (@NicT10) March 9, 2019

​Binlerce kişi de bu ‘ilginç yöntemi'nin ne kadar başarılı olduğunu denemek için ananası aldığını söyledi.

​Bazılarının yönteminin gerçekten işe yaradığını söylerken bazıları da videonun sahte olduğunu ve işe yaramadığını belirtti. ​Perrete adılı kullanıcı, "Şimdi denedim. Yalan haber. Yaralı parmaklar. Mutfak bir karmakarışık. Bir nevi oluyor ama işe yaramaz" dedi.

Just tried it. Fake news. Sore fingers. Kitchen is a mess. It kind of works but it's useless. — Perrete (@ChuchoIT) March 8, 2019

​Ben Rusmon adlı kullanıcı, "Çok ve çok fazla acı. Bu dikenler dekorasyon için orada değil!" yorumunu yaptı.

I live in the tropics and have never seen pineapple eaten this way. — mirax (@miraxpath) March 8, 2019

​Tropikal bölgelerde yaşadığını anlatan bir Twitter kullanıcısı da, 'ananasın bu şekilde yendiğini hiç görmediğini' söyledi.

The pineapple trick don’t work! pic.twitter.com/EiybTaPrFP — Josiah Johnson (@KingJosiah54) March 10, 2019

​Yapılan bazı yorumlar ise, yöntemin işe yaramadığını belirtmek için kendi öz üslubuyla dalga geçti.