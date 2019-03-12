World Wide Web nedir?: Google ‘www’ tarihini unutmadı

World Wide Web yani ‘www' bugün dünya çapında kullanılan bir sistem olarak biliniyor. İnternet sitelerinin farklı bölgelere yayın yapabilmesini dolayısıyla kapalı ağ olmaktan çıkabilmesini sağlayan bu sistem ilk kez 1989 yılında kullanılmıştı. Kuruluşunun ardından geçen 30 yıllık sürenin sonunda World Wide Web, google tarafından da unutulmadı.
WORLD WİDE WEB'İN TARİHİ
CNN Türk'te yer alan habere göre World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper-bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir.
İLK İNTERNET SİTESİ TİM BERNERS LEE'NİN
Bugün milyarlarca dolarlık bir sektör haline dönüşen internet, aslında Tim Berners-Lee'ye çok şey borçlu. Bugün www yani World Wide Web Konsorsiyumu'nu yöneten Tim, ilk internet sitesini cern'in kendi ağında yayınlamıştı. 20 Aralık 1990'da yayınlanan site, dünya genelinde 1991 yılı içerisinde açıldı. Sitenin adı ise ‘info.cern.ch' olarak belirlendi.
Steve Jobs'ın bir dönem Apple ayrılıp kurduğu NeXT isimli bilgisayar şirketinin modellerinden bir tanesi üzerine kurulan ilk internet sunucusu bugün yerini kendisinden kat ve kat güçlü sunuculara bırakmış durumda.
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