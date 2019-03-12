Kayıt
10:47 12 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Google, World Wide Web sisteminin kuruluşunun 30. yılını hatırlatan görüntü

    World Wide Web nedir?: Google ‘www’ tarihini unutmadı

    © google
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    World Wide Web yani “dünyayı saran ağ” bugünkü internet kullanımının temelini oluşturuluyor. İnternet sitelerinin başlarında yer alan ‘www’ ile simgeleştirilen World Wide Web sisteminin kuruluşunun 30. yılını arama motoru devi Google tarafından hatırlatıldı.

    World Wide Web yani ‘www' bugün dünya çapında kullanılan bir sistem olarak biliniyor. İnternet sitelerinin farklı bölgelere yayın yapabilmesini dolayısıyla kapalı ağ olmaktan çıkabilmesini sağlayan bu sistem ilk kez 1989 yılında kullanılmıştı. Kuruluşunun ardından geçen 30 yıllık sürenin sonunda World Wide Web, google tarafından da unutulmadı.

    Google Trends
    Google
    Yerel seçim öncesi Google Trends verileri yayınlandı: İzmir ve Ankara'da Millet İttifakı önde, İstanbul'un en popüler adayı ise Yıldırım
    Kullanılmaya başlanan ilk bilgisayarlara ait bir görseli paylaşan Google, hazırladığı doodle ile www'nun tarihini bir kez daha hatırlattı. Peki, World Wide Web tam olarak nedir?

    WORLD WİDE WEB'İN TARİHİ

    CNN Türk'te yer alan habere göre World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper-bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir.

    Suudi Arabistan-Kadın-Sinema
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    Google, Suudi kadınların hayatlarının erkeklerce kontrol edilmesine imkan veren uygulamayı kaldırmayı reddetti
    İnternet ve Web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira Web sadece İnternet üzerinde çalışan bir servistir. Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı metin işaretleme dilini geliştirmesiyle oluşmuştur. Bugün de kendisinin başkanı olduğu W3C (World Wide Web Consortium) tarafından standartları belirlenmektedir.

    İLK İNTERNET SİTESİ TİM BERNERS LEE'NİN

    Bugün milyarlarca dolarlık bir sektör haline dönüşen internet, aslında Tim Berners-Lee'ye çok şey borçlu. Bugün www yani World Wide Web Konsorsiyumu'nu yöneten Tim, ilk internet sitesini cern'in kendi ağında yayınlamıştı. 20 Aralık 1990'da yayınlanan site, dünya genelinde 1991 yılı içerisinde açıldı. Sitenin adı ise ‘info.cern.ch' olarak belirlendi.

    Steve Jobs'ın bir dönem Apple ayrılıp kurduğu NeXT isimli bilgisayar şirketinin modellerinden bir tanesi üzerine kurulan ilk internet sunucusu bugün yerini kendisinden kat ve kat güçlü sunuculara bırakmış durumda.

    İlgili konular:

    Google buzdolabınızı açtığınızda acıktığınızı anlayabilecek
    CEYD-A, Apple ve Google ile yarışıyor
    Avrupa'daki tüketici dernekleri Google'ı şikayet edecek
    Google'dan Zeki Müren'in doğum gününe özel Doodle
    Etiketler:
    info.cern.ch, HTML, , Web, W3C, World Wide Web Consortium, World Wide Web(www), www, World Wide Web, İnternet, NeXT, CERN, CNN Türk, Google, Apple, Tim Berners-Lee, Steve Jobs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımının antrenmanı
    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın antrenmanından kareler
    Karikatür
    ‘ABD Büyükelçiliği görevlisi Moskova'daki havalimanına havan mermisi sokmaya çalıştı’
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet