ABD'de hastane manzarası: Kötü haberi 'robot doktor' verdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Fremont şehrinde kronik akciğer hastalığı nedeniyle tedavi gören bir hastaya ‘günlerinin sayılı olduğu' haberi doktor tarafından video ekranı aracılığıyla verildi. Bundan iki gün sonra yaşamını yitiren hastanın ailesi, "Kötü haberi veren bir insan olmalıydı, makine değil" diye tepki gösterdi.

Ernest Quintana adındaki 78 yaşındaki hasta, akciğer rahatsızlığı ve güçlükle nefes almak gibi şikâyetleri nedeniyle 3 Mart'ta Kaiser Permanente Medical Centre adlı sağlık merkezine kaldırıldı. Son 15 gün içinde üç kez hastaneye kaldırılan Quintana'nın yanında eşi ve aile üyeleri vardı.

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Aile tahlillerin sonucu beklerken, bir video ekranı monte edilmiş ayaklı bir robot odaya girdi. Ekranda, kulaklık takmış bir doktor da vardı.

'ROBOT DOKTOR': YAPACAK BİR ŞEY KALMADI

Ernest Quintana'nın ciğerlerinde ciddi bir hasar olduğunu söyleyen Doktor, "Sonuçlarınızı aldık. Maalesef, etkin bir şekilde tedavi edebileceğimiz bir şey kalmadı. Ciğeriniz bitmiş" dedi. Doktor ayrıca her ne kadar nefes almasını daha da zorlaştıracak olsa da morfini vermeyi de önerdi.

Ernest Quintana'nın kulakları çok iyi işitmediği için ve robot da hastaya teknik olarak fazla yaklaşamadığı için doktorun sözlerini torunu Annalisia Wilharm aktarmış.

Bir yandan da durumu görüntüleyen Wilharm'ın tedavinin evde devam edip etmeyeceğini sorması üzerine ise ‘robot doktor', "Eve gitmeyi başarabilir mi bilmiyorum" yanıtını verdi.

'BİR MAKİNE DEĞİL İNSAN OLMALIYDI'

Ernest Quintana, doktorla olan bu ‘diyalogdan' iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Ailesi ise hastanenin ve doktorun kullandığı yönteme tepki gösterdi.

Kızı Catherine Quintana, "Normal bir haber verecekseniz kabul edilebilir. Ama gelip bize akciğerlerin bittiğini söyleyip ve ölene kadar morfin vermeyi önerecekseniz, bu bizzat bir insan tarafından yapılmalıydı, bir makine tarafından değil" dedi.

HASTANE VE UZMANLAR TEKNOLOJİYİ SAVUNUYOR

Öte yandan sağlık hizmetlerinde ‘teletıp' adı verilen bu teknolojik uygulama giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar özellikle kırsal bölgelere ulaşma imkânını artırması ve insanların normal şartlarda ulaşamayacakları uzmanlarla iletişim kurmasını sağlaması bakımından teknolojiyi savunuyor.

Ernest Quintana'nın tedavi gördüğü hastanenin Kıdemli Başkan Yardımcısı Michelle Gaskill-Hames de, durumun olağandışı olduğunu ve ailenin beklentilerini karşılamadığını kabul etmekle birlikte robot doktor kullanımını savundu.

Hastane, Ernest Quintana'nın daha önce bizzat doktorlar tarafından muayene edildiğini ve videolu ziyaretin bunun sadece devamı olduğunu belirtti.