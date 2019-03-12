Oyuncu Mehmet Akif Alakurt: 10 yaşından beri kızların üstündeyim

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk kadınlarına hakaret eden ve büyük tepki çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, son yaptığı paylaşımla da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sıla ve Adanalı dizileriyle tanınan Alakurt sosyal medya hesabından bir kez daha kadınları hedef alan paylaşım yaptı.

Alakurt, Instagram hesabından bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaşarak "10 yaşından beri kızların üstündeyim arkadaşım ciğerlerini biliyorum" dedi.

© Fotoğraf : Instagram Mehmet Akif Alakurt'un Instagram paylaşımı

Alakurt, söz konusu paylaşımının tepki çekmesi üzerine de cevap niteliğinde sözler paylaştı. Oyuncu, "Düşünmeniz gereken şey, benim düşüncelerim bu insanlar için neden bu kadar önemli? Bir düşünün" ve "Tamam ulan hepiniz hayatın her alanında etik yaşayan, namusuna düşkün, hak yemeyen, eline kız eli değmemiş, kızlarımızında eli erkek eline değmemiş 10 numara insanlarsınız, ben değilim" ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf : Instagram Mehmet Akif Alakurt paylaşımlarına gelen tepkilere yanıt verdi

© Fotoğraf : Instagram Mehmet Akif Alakurt paylaşımlarına gelen tepkilere yanıt verdi

Alakurt, daha önce de Türk kadınlarını 'çıkarcı' ve 'iki yüzlü' olarak nitelendirmiş, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep ‘Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" sözleriyle tüm tepkileri üzerine çekmişti.