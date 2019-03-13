Hayvanat bahçesinde jaguar saldırısına uğrayan kadın: Selfie çekmeye çalışmıyordum

Arizona'daki 'Vahşi Yaşam Dünyası' hayvanat bahçesinde saldırıya uğrayan ve yaralanan kadın olayın ardından yaptığı açıklamada medyadaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve "Bariyerleri geçmedim. Selfie çekmeye de çalışmıyordum" dedi.
A woman suffered serious injuries after being attacked by a jaguar while attempting to take a selfie at an Arizona zoo.— ABC News (@ABC) March 11, 2019
The zoo says the woman crossed a barrier in an attempt to get the photo. https://t.co/kCYxnjEEc1 pic.twitter.com/JUVMBemVVT
Leanne, jaguarın bariyeri aşarak kendisine ulaşabileceğini tahmin edemediğini ve gelecekte oluşabilecek kazaların önlenmesi için jaguarın kafesinin atrafındaki bariyerlerin daha geriye çekilmesi gerektiğini söyledi.
Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada ise Leanne'nin kendilerinden özür dilediği belirtildi.
Söz konusu özrün selfie çektiği için olmadığını belirten Leanne, "Yalnızca yaşanan kaza nedeniyle medyada haklarında çıkan kötü haberler için özür diledim" dedi.
The woman said she never passed a barrier in front of the jaguar's pen, but she admitted to leaning over the barrier.— azcentral (@azcentral) March 13, 2019
"I never expected the jaguar's paw to come through the fence." https://t.co/bp90mN7pMp
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