Hayvanat bahçesinde jaguar saldırısına uğrayan kadın: Selfie çekmeye çalışmıyordum

ABD’nin Arizona eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde selfie çekerken jaguarın saldırısına uğradığı belirtilen kadın olayla ilgili açıklama yaptı. İsmi Leanne olarak açıklanan kadın, olay sırasında selfie çekmeye çalışmadığını söyledi.

Arizona'daki 'Vahşi Yaşam Dünyası' hayvanat bahçesinde saldırıya uğrayan ve yaralanan kadın olayın ardından yaptığı açıklamada medyadaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve "Bariyerleri geçmedim. Selfie çekmeye de çalışmıyordum" dedi.

A woman suffered serious injuries after being attacked by a jaguar while attempting to take a selfie at an Arizona zoo.



The zoo says the woman crossed a barrier in an attempt to get the photo. https://t.co/kCYxnjEEc1 pic.twitter.com/JUVMBemVVT — ABC News (@ABC) March 11, 2019

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© Sputnik / Jaguar hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan kadına saldırdı

"Eğer selfie çekerken saldırıya uğramış olsaydım, muhtemelen yaralarım vücudumun daha farklı yerlerinde olurdu" diyen Leanne, yalnızca bariyere yaslandığını belirtti.

Leanne, jaguarın bariyeri aşarak kendisine ulaşabileceğini tahmin edemediğini ve gelecekte oluşabilecek kazaların önlenmesi için jaguarın kafesinin atrafındaki bariyerlerin daha geriye çekilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada ise Leanne'nin kendilerinden özür dilediği belirtildi.

Söz konusu özrün selfie çektiği için olmadığını belirten Leanne, "Yalnızca yaşanan kaza nedeniyle medyada haklarında çıkan kötü haberler için özür diledim" dedi.