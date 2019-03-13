İtalya Başbakanı'nın Mona Lisa şakası güldürmedi: Fransa ile yine kriz mi çıkacak?

İtalya Başbakanı Matteo Salvini, dünyanın en ünlü tablolarından biri olarak gösterilen Mona Lisa'nın kendilerine geri verilmesi gerektiğini söyledi. Salvini daha sonra şaka yaptığını söyledi ancak, tablonun İtalya'nın bir süredir kriz yaşadığı Fransa'da bulunması bir anlığına "Yeni bir gerilim mi yaşanacak" sorusunu akıllara getirdi.

Mona Lisa tablosunun yaratıcısı olan Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikleri kamuoyuna açıklayan Salvini, "Mona Lisa'yı geri alma konusunda Fransız büyükelçiyle çalıştığımızı duyurmak isterim. Onu yakından görmek isteyen herkes için çok daha uygun olacaktır" dedi.

'YENİ KRİZE GEREK YOK'

Ancak daha sonra ciddi olmadığını belirten Salvini, "Şaka bir yana, açıkçası daha fazla uluslararası krize ihtiyacımız yok" diye devam etti.

Floransa'da doğan ancak Fransa'da yaşamını yitiren Leonardo da Vinci'nin ünlü tablolarından olan Mona Lisa, Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

KRİZ, HAZİRANDAN BU YANA SÜRÜYOR

Salvini'nin bu çıkışı İtalya ve Fransa arasındaki diplomatik gerilimin yükseldiği bir döneme denk geldi.

Kriz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un haziran ayında, isim vermeden İtalya hükümetini hedef alarak, "(Avrupa'da popülist siyaset yapanları) cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarının imkânsız olarak görüldüğü ülkelerde bile" demesiyle başlamıştı.

Tarihsel olaylara ilişkin siyasi açıklamalar, göçmen meselesi, içişlerine karışma gibi pek çok konuda sorun yaşayan iki ülke karşılıklı olarak elçilerini de çağırmıştı.

İtalyan siyasiler, Paris'e giderek hükümet karşıtı protesto gerçekleştiren sarı yeleklilerle görüşerek Fransa'ya meydan okumuştu.