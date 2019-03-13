İtalya Başbakanı'nın Mona Lisa şakası güldürmedi: Fransa ile yine kriz mi çıkacak?

Mona Lisa tablosunun yaratıcısı olan Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikleri kamuoyuna açıklayan Salvini, "Mona Lisa'yı geri alma konusunda Fransız büyükelçiyle çalıştığımızı duyurmak isterim. Onu yakından görmek isteyen herkes için çok daha uygun olacaktır" dedi.
'YENİ KRİZE GEREK YOK'
Floransa'da doğan ancak Fransa'da yaşamını yitiren Leonardo da Vinci'nin ünlü tablolarından olan Mona Lisa, Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
KRİZ, HAZİRANDAN BU YANA SÜRÜYOR
Salvini'nin bu çıkışı İtalya ve Fransa arasındaki diplomatik gerilimin yükseldiği bir döneme denk geldi.
Kriz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un haziran ayında, isim vermeden İtalya hükümetini hedef alarak, "(Avrupa'da popülist siyaset yapanları) cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarının imkânsız olarak görüldüğü ülkelerde bile" demesiyle başlamıştı.
İtalyan siyasiler, Paris'e giderek hükümet karşıtı protesto gerçekleştiren sarı yeleklilerle görüşerek Fransa'ya meydan okumuştu.
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