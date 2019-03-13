Spotify'dan Apple'a suçlama

İsveçli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Apple aleyhine Avrupa Birliği (AB) nezdinde anti-tröst şikayetinde bulundu.

Şirketin kurucusu ve patronu Daniel Ek, yaptığı açıklamada, Apple'ın mobil uygulama mağazasında uyguladığı kuralların, Spotify ve diğer müzik uygulamaları aleyhine haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle AB Komisyonu'na şikayette bulunduğunu bildirdi.

Apple'ın uygulama mağazasında kendi satın alma uygulaması üzerinden yapılan uygulama içi ödemelerden yüzde 30 pay aldığına dikkati çeken Ek, bunun platform üzerinde faaliyet gösteren diğer müzik uygulamalarının Apple'ın kendi müzik servisine karşı fiyat dezavantajı yaşamasına yol açtığını belirtti.

Ek, uygulama üreticilerinin Apple'ın mağaza içi satın alma uygulamasını kullanmaması halinde ise bazı teknik kısıtlamalarla karşılaştığını, örneğin kullanıcılara e-posta gönderemediğini, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik geliştirmelerini bloke ettiğini ve rakiplerini Siri, HomePod ve Apple Watch gibi komşu platformlardan dışladığını ifade etti.

Apple'ın hizmet üretmediği alanlarda faaliyet göstermeyen Uber ve Deliveroo gibi uygulamaların yüzde 30'luk ödeme kesintisi ve diğer kısıtlamalardan muaf olduğunu vurgulayan Ek, bunun Apple'ın hem mağaza yöneticisi hem de uygulama üreticisi olmasını, haksız rekabet için kullandığının kanıtı olduğunu savundu.

Sağlıklı bir eko-sistemin oluşturulması için adil rekabetin güvence altına alınması gerektiğinin altını çizen Ek, bunun için Apple'ın sunduğu hizmetlerin diğer uygulamalarla eşit şartlarda platformda yer alması gerektiğini vurguladı.

Ek, ayrıca, platformların uygulama üreticilerini belirli ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamaya ve kullanıcılarıyla iletişim kurmasını engellemeye hakkı olmaması gerektiğini dile getirdi.

AB Komisyonu'ndan bir yetkili, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada Komisyonun Spotify'ın şikayetini aldığını ve konuyla ilgili standart prosedürün işletileceğini kaydetti.

Apple ise konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

AB Komisyonu'nun son yıllarda anti-tröst konularında teknoloji devleri aleyhinde aldığı kararlar dikkati çekiyor. Komisyon 2017 yılında Google'ı alışveriş uygulamalarıyla ilgili şikayetler nedeniyle 2,4 milyar dolar, 2018'de ise mobil platformu Android'de haksız rekabete yol açan uygulamaları nedeniyle 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırmıştı.