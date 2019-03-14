Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendi

'NAMUSUMLA EVİMDE OTURUYORUM HİÇ Mİ ALLAH KORKULARI YOK BUNLARIN'
Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendikten sonra Nüfus Müdürlüğüne gitti. Burada All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğü söylendi. 6 kız 5 erkek 11 kardeş olduklarını belirten Reyhani, aile albümündeki anılarla dolu fotoğrafları göstererek 'Ne evliyim, ne çocuğum var, ne nişanlandım, ne sözlendim. Şok olmuş durumdayım, bu utanç verici bir durum. Ben namusumla evimde oturuyorum. Hiç mi Allah korkuları yok bunların." diyerek tepki gösterdi.
Hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum." dedi
Abisi Mehmet Reyhani de çok şaşkın olduklarını belirterek, karşılarından gelse, selam verse dahi tanımayacakları biri ile kız kardeşinin evli olduğunu öğrendiklerini, ancak böyle bir evliliğin asla yaşanmadığını anlattı. Reyhani "Avukat işlemleri sürdürmek için Nüfus Müdürlüğünden güncel bir nüfus cüzdanı çıkardı ve bu cüzdanın ise evli olduğu kişinin soyadı üzerine çıkartıldı. Benim iki kız kardeşim hiç evlenmedi, ellerine erkek eli bile değmedi" şeklinde konuştu.
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