Rus vekil: Soruşturma Komitesi'nden Aylin'in Türkiye'de alıkonulması hakkında cezai dava açmasını talep edeceğim

Rusya Yurtdışında Yaşayan Yurttaş Sorunları Komisyonu Başkanı Umahan Umahanov, Rusya Soruşturma Komitesi'nden 10 yaşındaki Rus kız çocuğu Aylin Sufiya Aydemir'in Türkiye'de babası tarafından alıkoyulması hakkında cezai dava açmasını talep edecek.

Umahanov, "Komisyon başkanı olarak, bir Rus vatandaşının Türkiye'de alıkoyulması konusunda cezai dava açılması talebiyle Rusya Soruşturma Komitesi'ne başvurma kararı aldım. Her Rus vatandaşının hakkı için mücadele etmeye hazırız. Sadece Rus vatandaşlığı olan Aylin'in içinde bulunduğu durum açık. Babası onu birkaç yıldır yasalara aykırı şekilde zorla tutuyor. Annesi, kızıyla birkaç yıldır görüşmedi. Bu kabul edilemez" dedi.

Umahanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye bu konuda bir yazı göndermesini önereceklerini sözlerine ekledi.

Rus vatandaşı Zarina Albegonova'nın eski eşi işadamı Murat Aydemir, 2011'de kızları Aylin'i Türkiye kaçırmıştı. İstanbul Ceza Mahkemesi, 2012'de Murat Aydemir'i çocuk kaçırmaktan suçlu bularak beş ay hapse mahkûm etmişti. Ancak mahkemenin çocuğun annesine teslimine ilişkin kararı bugüne kadar uygulanmadı.