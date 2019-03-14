Rusaviakosmos arması ve Usaçev'in isminin yazılı olduğu mavi tulumun yanı sıra çantası da fiyata dahil edildi.

Yula'ya göre kostüm, tasarım bürosunda çalışan bir akrabası tarafından şimdiki sahibine hediye edildi ve şu anda evinde bulunuyor. Kostümü satışa çıkaran sahibi Lenta.ru'ya, kozmonotların bu kostümleri otuz gün kullandıklarını ve daha sonra yenilerini aldıklarını söyledi. Satıcı, benzer bir kostümün de Ebay'da 10 bin dolara satışa çıkarıldığını belirtti.

© Fotoğraf : Lenta.ru Rus kozmonotun yörüngede giydiği kostüm yarım milyona satışa çıkarıldı

Rus kozmonot Usaçev, 1994 yılında Soyuz TM-2018 uzay aracıyla ilk uçuşunu yaptı ve 182 gün uzayda kaldı. Dördüncü uçuşundan sonra kozmonotluk kariyerine son veren Usaçev Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya'da çalışmaya başladı.

Ocak 2018'de ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da 1980 yılında tasarlanan makyaj çantasının fotoğraflarını paylaşmıştı. Çantanın üstünde ABD'li ilk kadın astronot Sally Ride'nin "NASA'nın ebedi bilge mühendisleri, kadınların uzayda makyaj yapmak isteyebileceğine karar verdiler ve bu yüzden bir makyaj seti geliştirdiler. Erkeklerin sete neyin dahil edilmesini tartıştıklarını tahmin edebilirsiniz" yazılı imsazı yer alıyor.