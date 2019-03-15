Saygı görmek için kendisini emekli vali olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı

Olayla ilgili inceleme başlatan Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kendisini emekli vali olarak insanlara tanıtan Y.H.'nin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Y.H. yakalanarak gözaltına alındı.
‘Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi' suçundan gözaltına alınarak Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahsın ün kazanmak ve çevresindeki kişilerden saygı görmek amacıyla kendisini emekli vali olarak tanıttığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.H., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)