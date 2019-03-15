Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de prezervatif dağıtacak: Parasızdır, satılamaz

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü doğum kontrolünün sağlanması ve cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla 402 bin prezervatif dağıtacak. Prezervatifin alımı için ihale yapılacak.

'TEK KULLANIMLIKTIR'

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, alınacak olan prezervatiflerin lateks ya da doğal kauçuktan üretilmiş olması, düz, pürüzsüz olması, yüzeyin kayganlaştırıcı ile kaplı olması isteniyor. Uzunluğu 160 milimetreden az olmaması istenen prezervatiflerin alımı ile ilgili ihale 5 Nisan'da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhale ile satın alınacak olan prezervatiflerin üzerinde "Tek kullanımlıktır", "Serin ve kuru yerde doğrudan güneş ışığından uzak saklanmalıdır", "Oda sıcaklığında saklayınız" ve "T.C. Sağlık Bakanlığınca parasız verilir, satılamaz" uyarıları yer alacak.