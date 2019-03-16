Twitter’dan yeni tasarım: Kuş yok, isim farklı, retweetler görünmez

Twitter, kurulduğu 2006 yılından bu yana en radikal değişim için düğmeye bastı. Prototipe göre platformun logosu ve ismi değiştiriliyor, retweet başta olmak üzere etkileşimi gösteren sayılar ana ekrandan çıkarılıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter'ın yeni sürümü bu hafta beta teste açıldı. NBC’nin haberine göre retweet ve beğeni sayıları prototipin ana ekranında yer almıyor. Etkileşime dair bu önemli verileri görmek için her tweet’in detayına girip tek tek bakmak gerekiyor.

Twitter’ı Jack Dorsey ile birlikte kuran Biz Stone’un 11 Mart’ta attığı tweet’e göre uygulamanın ana ekrandaki ismi “twttr” olarak değiştirilmiş durumda.

Prototipte kuş simgesi de logodan çıkarıldı. Stone’a göre bunun amacı, “basitliği ve mavi gökyüzünü andıran (özgür) düşünme biçimini” vurgulamak.

'TWİTTER'DAN NAZİLERİ DEĞİL KUŞU ATIYORSUNUZ'

Bazı kullanıcılar, “Biz Nazileri Twitter’dan atın diyoruz, siz kuşu atıyorsunuz” diye Stone’a tepki gösterdi.

Stone ise “Arkadaşlar, kuş Twitter’ı bırakmıyor. Bu sadece yeni fikirleri denemek için yaptığımız bir prototip. Farklı görünsün istedik ki (orijinal sürüm ile) ayırt edebilelim. Bitmemiş bir ürün gibi görünmesini özellikle istedik” cevabını verdi.

Stone, Twitter’ı aslında ilk olarak 'twttr' adıyla kurduklarını ve kuş simgesini aylar sonra eklediklerini de belirtti.

Şu anda kısıtlı sayıda kişinin kullanabildiği prototipteki tasarım bir sonraki sürümde tüm kullanıcılara açılırsa, Twitter logosunu ve ismini yıllar önceki hâline döndürmüş olacak.

Fakat asıl kıyamet, etkileşim sayılarının gizlenmesiyle kopabilir. Bir tweet’in altında onu kaç kişinin retweet ettiğinin veya beğendiğinin yazmaması, etkileşim açısından henüz öngörülemeyen sonuçlar doğuracak.

Trol sorununu bir türlü çözemeyen Twitter, platform kullanıcıları arasında “daha sağlıklı bir diyalog ortamı” sunabilmek amacıyla 2019’da köklü değişiklikler yapacağını açıklamıştı.