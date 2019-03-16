Twitter’dan yeni tasarım: Kuş yok, isim farklı, retweetler görünmez

Twitter’ı Jack Dorsey ile birlikte kuran Biz Stone’un 11 Mart’ta attığı tweet’e göre uygulamanın ana ekrandaki ismi “twttr” olarak değiştirilmiş durumda.
Prototipte kuş simgesi de logodan çıkarıldı. Stone’a göre bunun amacı, “basitliği ve mavi gökyüzünü andıran (özgür) düşünme biçimini” vurgulamak.
'TWİTTER'DAN NAZİLERİ DEĞİL KUŞU ATIYORSUNUZ'
Bazı kullanıcılar, “Biz Nazileri Twitter’dan atın diyoruz, siz kuşu atıyorsunuz” diye Stone’a tepki gösterdi.
Stone, Twitter’ı aslında ilk olarak 'twttr' adıyla kurduklarını ve kuş simgesini aylar sonra eklediklerini de belirtti.
Şu anda kısıtlı sayıda kişinin kullanabildiği prototipteki tasarım bir sonraki sürümde tüm kullanıcılara açılırsa, Twitter logosunu ve ismini yıllar önceki hâline döndürmüş olacak.
Fakat asıl kıyamet, etkileşim sayılarının gizlenmesiyle kopabilir. Bir tweet’in altında onu kaç kişinin retweet ettiğinin veya beğendiğinin yazmaması, etkileşim açısından henüz öngörülemeyen sonuçlar doğuracak.
Trol sorununu bir türlü çözemeyen Twitter, platform kullanıcıları arasında “daha sağlıklı bir diyalog ortamı” sunabilmek amacıyla 2019’da köklü değişiklikler yapacağını açıklamıştı.
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