Samsung Galaxy S10 serisi Türkiye’de

Digital Age'de yer alan habere göre, Türkiye'de satışa sunulan modellerin renk seçenekleri; 128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı Galaxy S10+ için sadece Seramik Beyaz olarak belirlendi.
Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL olarak açıklandı.
#GalaxyS10'u yakından incelemeye ne dersiniz? pic.twitter.com/9cu8OhHt4y— Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) March 15, 2019
Mor ve Ötesi'nin "senfonik" projesi ile sahne aldığı gecede duayen fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın İstanbul'un ikonikleşmiş bölgelerinde Samsung Galaxy S10+ ile özel olarak çektiği fotoğraflar sergilendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)