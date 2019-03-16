Samsung Galaxy S10 serisi Türkiye’de

Samsung, yeni Galaxy S10e, S10 ve S10+ modellerinin Türkiye tanıtımı ile birlikte Galaxy S serisinin 10. yılını İstanbul’da kutladı.

© AP Photo / Ahn Young-joon Samsung'dan Türkiye'de üretim hamlesi

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S10'un Türkiye tanıtımını Volkswagen Arena'da düzenlediği bir gecede gerçekleştirdi.

Digital Age'de yer alan habere göre, Türkiye'de satışa sunulan modellerin renk seçenekleri; 128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı Galaxy S10+ için sadece Seramik Beyaz olarak belirlendi.

Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL olarak açıklandı.

Mor ve Ötesi'nin "senfonik" projesi ile sahne aldığı gecede duayen fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın İstanbul'un ikonikleşmiş bölgelerinde Samsung Galaxy S10+ ile özel olarak çektiği fotoğraflar sergilendi.