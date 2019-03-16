Yandex yeni sosyal medya ağı Aura'nın testlerine başladı

Aura kullanıcılarının çeşitli konuların tartışılacağı topluluklar kurabileceği ve iletiler yayınlayabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar iletilerini görebilecek kişileri, bulundukları yer, cinsiyetleri ya da yaş gruplarına göre sınırlayabilecek. Ayrıca, sadece kendilerinin görebileceği şekilde yazışabilecekler.
SAKINCALI İÇERİK KALDIRILACAK
Auro hem iOS hem de Android kullanıcıları için erişilebilir olacak. Şu andaysa sosyal medya ağının beta testi yapılıyor ve ağ sadece sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açık.
Rus şirketi, yeni sosyal medya ağının herkes için kullanılabilir olacağı tarihi ise henüz açıklamadı.
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