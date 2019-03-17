Hindistan'da tırnak büyüklüğünde yeni bir kurbağa türü bulundu

Araştırmacılara göre, yeni türün temsilcileri sadece küçük boyutları nedeniyle değil, aynı zamanda mavi-kahverengi kamuflajları sayesinde de uzun zaman gizlenmeyi başardı. Bu amfibilere, kenarlarındaki takımyıldızı benzeri beyaz lekelerden dolayı 'cüce yıldız kurbağalar' adı verildi.
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Introducing the starry dwarf frog, Astronatrachus kurichiyana! It may be new to us, but it’s very old & the lone member of a newly discovered subfamily. It’s tens of millions of years from its closest relative. @gigantorana calls it “an oddball frog.” The starry dwarf frog lives in India’s Western Ghats, one of the world’s “hottest” biodiversity hotspots. The region’s hills act like an island, isolating animals. “It’s a perfect scenario for cooking up new species,” study co-author S.P. Vijayakumar says. Story link in bio ⬆️ (📷s clockwise from top: K.P. Dinesh, Seenapuram Palaniswamy Vijayakumar, figure adapted by Vijayakumar) @nsfgov #centerforecologicalsciences @gwuniversity #floridamuseum #frog #newspecies #herpetology
Bu türün keşfi, aynı zamanda bilim insanlarının Astrobatrachus kurichiyana'nın yeni alt ailesini tanımlamasını sağladı.
Batı Ghats, büyük bir doğal rezerv olan Hindistan Yarımadası'ndaki bir dağ silsilesidir. Birçok hayvan türü barındırdığından, çok fazla turistin de ilgisini çekiyor.
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