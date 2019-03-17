Hindistan'da tırnak büyüklüğünde yeni bir kurbağa türü bulundu

Daily Mail’in haberine göre, ABD’nin George Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, Hindistan’ın Batı Ghats dağlarında yeni bir minyatür kurbağa türü keşfetti.

Araştırmacılara göre, yeni türün temsilcileri sadece küçük boyutları nedeniyle değil, aynı zamanda mavi-kahverengi kamuflajları sayesinde de uzun zaman gizlenmeyi başardı. Bu amfibilere, kenarlarındaki takımyıldızı benzeri beyaz lekelerden dolayı 'cüce yıldız kurbağalar' adı verildi.

Bu türün keşfi, aynı zamanda bilim insanlarının Astrobatrachus kurichiyana'nın yeni alt ailesini tanımlamasını sağladı.

Batı Ghats, büyük bir doğal rezerv olan Hindistan Yarımadası'ndaki bir dağ silsilesidir. Birçok hayvan türü barındırdığından, çok fazla turistin de ilgisini çekiyor.