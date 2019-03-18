New York'ta 8 yaşındaki evsiz mülteci çocuk satranç şampiyonu oldu

New York'ta ailesiyle evsizlerin kaldığı bir sığınmaevinde yaşayan 8 yaşındaki mülteci çocuk satranç şampiyonu oldu.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez/File Japonya'da 13 yaşındaki çocuk 'internette virüs paylaştığı için' gözaltına alındı

New York Times'ta Nicholas Kristof imzasıyla yayımlanan haberde, Manhattan'da evsizler için açılan bir sığınmaevinde kalan 8 yaşındaki Tanitoluwa Adewumi'nin eyaletteki ilkokullar arasında düzenlenen satranç yarışmasında birinci olduğu bildirildi.

Haberde, kısaca 'Tani' ismini kullanan Tanitoluwa'nın, anne, babası ve ağabeyi ile 2017'de Nijerya'da Boko Haram'dan kaçarak New York'a geldiği belirtildi.

New York'ta 116 numaralı devlet okuluna giden Tani'nin burada okulun satranç kulübüne katıldığı ve kendisini geliştirdiği kaydedildi.

Okul Müdürü Jane Hsu, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tani, hayatın zorluklarının bir insanın hayatına engel olmadığının ilham verici bir örneği" değerlendirmesinde bulundu.

WOW

Talent is universal—opportunity is not



Story of 8yr old Nigerian refugee (Tanitoluwa Adewumi) fled Boko Haram in NYC homeless shelter—now chess champion for K-3 in NY!



UNDEFEATED + OUTWITTING rich kids from private schools who have chess tutors—he learned chess 1 year ago! pic.twitter.com/HaTsDm2y0U — Josh Wolfe (@wolfejosh) March 17, 2019

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