New York'ta 8 yaşındaki evsiz mülteci çocuk satranç şampiyonu oldu

Haberde, kısaca 'Tani' ismini kullanan Tanitoluwa'nın, anne, babası ve ağabeyi ile 2017'de Nijerya'da Boko Haram'dan kaçarak New York'a geldiği belirtildi.
New York'ta 116 numaralı devlet okuluna giden Tani'nin burada okulun satranç kulübüne katıldığı ve kendisini geliştirdiği kaydedildi.
Okul Müdürü Jane Hsu, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tani, hayatın zorluklarının bir insanın hayatına engel olmadığının ilham verici bir örneği" değerlendirmesinde bulundu.
WOW— Josh Wolfe (@wolfejosh) March 17, 2019
Talent is universal—opportunity is not
Story of 8yr old Nigerian refugee (Tanitoluwa Adewumi) fled Boko Haram in NYC homeless shelter—now chess champion for K-3 in NY!
UNDEFEATED + OUTWITTING rich kids from private schools who have chess tutors—he learned chess 1 year ago! pic.twitter.com/HaTsDm2y0U
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