Filipinler'de 40 kilo plastik yutan yavru balina öldü

Cuvier gagalı balinası olarak bilinen türe ait olan yavru balina Davao City yakınlarında karaya vurdu.

Olayı inceleyen sivil toplu örgütü D' Bone Collector Museum gönüllüleri, balinanın midesinden 40 kilogram plastik poşet çıktığını duyurdu.

Gönüllülerin paylaştığı mesajda, "Şu ana kadar bir balinada tespit ettiğimiz en yüksek plastik seviyesi. Bu iğrenç. Su yollarına ve okyanuslara çöplük muamelesi yapmaya devam edenlere karşı hükümet harekete geçmeli" ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Nisan ayında da İspanya'da kıyıya vuran bir balinanın midesinde 29 kilo plastik bulunmuştu.