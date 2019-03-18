Asansörlü binada ev almak için 25 yıl boyunca biriktirdikleri parayı çaldırdılar

Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında yaşayan emekli itfaiye amiri Mehmet Nuri Mergen ve eşi Nazmiye Mergen, 25 yıl boyunca kazançlarıyla altın ve döviz yaptı.
Eve gelen polisler, yaptıkları detaylı incelemenin ardından Mergen çiftinin parasını ve altınlarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mehmet Nuri Mergen, çalınan para ile altınları merdiven çıkamadıkları için asansörlü binadan daire almak amacıyla biriktirdiklerini belirterek, "25 yıllık emekliyim. Yaşlılıktan dolayı merdivenleri kullanamıyoruz. Birikimlerimiz ile asansörlü bir ev almak istiyorduk. 8 bin 600 dolar, 10 bilezikten 2 tanesini düşürmüşler. 8 tanesini almışlar. Yaklaşık 100 bin TL paramızı çalmışlar. Bu benim 25 yıllık emeğimdi. 1996'dan bu yana biriktirdiğim paraydı. 1993'te emekli oldum, o günden bu güne birikimlerimdi. Zaten insan olsalar almazlardı" dedi.
Nazmiye Mergen ise "25 yıldır kuruş kuruş biriktirdik. Ev almak istedik. Evimiz var ama merdivenleri çıkamıyoruz" diye konuştu.
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