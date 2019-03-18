Netflix, şifre paylaşımı yapanların hesaplarını kapatabilir

Online sosyal platformlar arasında şifre paylaşımının en rahat yapıldığı platformlardan biri olan Netflix'in, potansiyel müşteri kaybını önlemek için bir dizi önlemler alabileceği konuşuluyor.

Zira, 2 veya 4 kişilik abonelik paketleriyle kişi sayısı kadar kullanıcı, aynı anda platformu kullanabiliyor. Ancak bu paketlerin ücretleri tek kişilik paketlere kıyasla daha yüksek olduğundan izleyiciler, tek bir hesap açıp, şifreleri yakınlarıyla paylaşarak yüksek ücretler ödemeden çoklu kullanım yapabiliyorlar.

Bu durum da Netflix'in, potansiyel müşterilerini kaybetmesine neden oluyor.

© REUTERS / Regis Duvignau Apple, Netflix'e rakip oluyor

Mirror'un haberine göre, şirket bu durumun önüne geçmek için yapay zeka teknolojilerinden yardım alabilir. Buna göre, şirket, teknoloji fuarı CES 2019'da, Synamedia isimli kuruluşunun tanıttığı yapay zeka programını kullanacak.

Söz konusu program ile yapay zeka, kullanıcının giriş sayısında herhangi bir tutarsızlık tespit edildiğinde, Netflix kullanıcıyı şifre paylaşımı yapanlar listesine ekleyecek. Eğer yapılan bu tespit doğru ise Netflix hesapları tamamen kapatabilecek.

Synamedia'nın ürün müdürü Jean Marc Racine, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şifre paylaşımı artık görmezden gelinemeyecek kadar zarar ettiriyor. Geliştirdiğimiz ürün ile sosyal platformlar bunun önüne geçebilir" dedi.

Magid isimli araştırma şirketi ise Y kuşağına ait gençlerin dörtte birinin, şifrelerini arkadaşlarıyla paylaştıklarını ifade ediyor.