Yunus balığının ölümüne sebep olan Türk kaptana para cezası

Gürcistan'ın Batum şehrinde bir yunus balığının ölümüne sebep olan Türkiye bayraklı geminin kaptanına 15 bin dolar para cezası verildi.

© AFP 2018 / FERNANDO CASTILLO Filipinler'de 40 kilo plastik yutan yavru balina öldü

Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı Çevre Denetim Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Batum Şehir Mahkemesi'nin kararıyla işlenen suçtan dolayı faile 40 bin 900 lari (yaklaşık 15 bin dolar) para cezası verildi. Belirtilen miktarın ödenmesinden sonra gemi, Gürcistan karasularından ayrılabilir" ifadelerine yer verildi.

Departmanın verdiği bilgiye göre, 10 Mart Pazar günü Batum sahilinde ölü yunus balığı bulundu.

Soruşturma sonucunda yunusun ölümünden Türk bayraklı geminin kaptanının sorumlu olduğu tespit edildi. Kaptanın suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Yunus balığının, kaptanın hangi eylemleri sonucu öldüğü yönünde ayrıntılar verilmedi.