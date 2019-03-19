'Hiroşima'daki patlamanın 10 katı büyüklüğünde meteor infilak etti'

Sky News'un Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) verilerine dayandırdığı haberine göre geçtiğimiz yılın aralık ayında Bering Denizi'nin üzerinde, Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasının yarattığı patlamanın 10 katı büyüklüğünde bir göktaşı patlaması saptandı.

Habere göre bu patlama, 2013'teki Çelyabinsk meteoru olayından sonra son yüzyılın en büyük ikinci patlaması oldu.

Haberde, yeryüzünden 26 kilometre yüksekte meydana gelen göktaşı patlamasının Amerikan askeri uyduları tarafından saptandığı kaydedildi.

NASA görevlisi Lindley Johnson, göktaşı patlamasının sivil uçakların kullandığı rota çizgisine yakın bir yerde meydana geldiğini ve bu nedenle şimdi araştırmacıların olayın tanıklarının olup olmadığını anlamak için havayolu şirketleriyle görüşme halinde olduklarını aktardı.