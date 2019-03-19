Atatürk için 4D artırılmış gerçeklik kartları

Atatürk 4D'nin kutusundan, bir de büyük bir AR (arttırılmış gerçeklik) barkodu çıkıyor. Bu barkodda ise Atatürk'ün gerçek boyutlarda bir heykelini görmek mümkün oluyor.

Atatürk’ü Sanki Yanınızdaymış Gibi Hissettirecek, Artırılmış Gerçeklik Teknolojili Kartlar



➤ https://t.co/gTx6FhL5nl pic.twitter.com/W0Fwr3hOp0 — Webtekno (@webtekno) March 18, 2019

© AA / Atatürk büstüne silahla ateş edip molotof kokteyli atan sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası

Tarihi kartlar, tabletinde canlanıyor! Gerçeğe en yakın deneyimi sunan Atatürk 4D Kartları ile çocuklar tarihi öğreniyor. 🤗

Hemen sipariş vermek için profilimizdeki linkte tıklamayı unutmayın! 😊#artgekids #Atatürk #tarih #4D #artırılmışgerçeklik pic.twitter.com/rg2CG7sP41 — Artge Kids Yayınları (@artgekids) February 22, 2019

​Artgekids sitesinde şu bilgiler yer aldı: "Dünyada ilk kez, büyük bir liderin hayatı artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak anlatılmıştır. Atatürk 4D kartları ve uygulaması çocuklara yönelik üretilmiş, yetişkinlerin de ilgisini çekecek eğitici ve öğretici bir eserdir. Atatürk'ün çocukluğu, eğitim hayatı, katıldığı savaşlar, milli mücadeledeki üstün başarısı, devrimleri ve üstün liderlik özellikleri gibi konular; animasyonlar, 3 boyutlu modellemeler, filmler ve sesli anlatımlarla sunulmuştur.Kutu içerisinde toplam 21 adet kart ve bir adet poster bulunmaktadır, poster sayesinde Atatürk ‘ün gerçek boyutlarında hazırlanan 3 boyutlu modeli ile fotoğraf çekebilirsiniz."