Atatürk için 4D artırılmış gerçeklik kartları

Atatürk 4D'nin kutusundan, bir de büyük bir AR (arttırılmış gerçeklik) barkodu çıkıyor. Bu barkodda ise Atatürk'ün gerçek boyutlarda bir heykelini görmek mümkün oluyor.
Atatürk’ü Sanki Yanınızdaymış Gibi Hissettirecek, Artırılmış Gerçeklik Teknolojili Kartlar— Webtekno (@webtekno) March 18, 2019
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Tarihi kartlar, tabletinde canlanıyor! Gerçeğe en yakın deneyimi sunan Atatürk 4D Kartları ile çocuklar tarihi öğreniyor. 🤗— Artge Kids Yayınları (@artgekids) February 22, 2019
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