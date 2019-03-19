Dirk Kuyt: Gelin kimsenin inancına bakmadan saldırılara karşı birlik olalım

© AFP 2018 / TRT WORLD / AFP Yeni Zelanda saldırganının Türkiye'de nerelere gittiği belli oldu

Dirk Kuyt, De Telegraaf Gazetesi'ndeki, "Koyu renkli, beyaz, Müslüman veya Hristiyan önemli değil" başlıklı köşe yazısında, sporcuların soyunma odasındaki davranışlarından örnek verdi.

Kuyt, soyunma odasındaki saygı ve dayanışmanın, dünyaya örnek olması gerektiğini belirtti.

Siyasetcafe'nin aktardığına göre Dirk Kuyt, "Koyu tenli veya beyaz olmanız, Hristiyan ya da Müslüman olmanızın, hiç inanmamanızın önemli olmadığı bir soyunma odası düşünün. Birbirimize saygı duyduğumuz ve birbirimiz için ateşin içinden geçtiğimiz soyunma odası. Belki söylemesi uygulamaktan daha basit ama büyük dünyada birbirimiz için ateşe atlayabilseydik harika olurdu. Gelin, kimsenin inancı ya da rengine bakmadan insanlara saldırı düzenleyen herkese karşı beraber mücadele edelim" ifadelerini kullandı ve tüm insanlığa çağrıda bulundu.

Hollandalı futbolcu konuşmasının devamında, profesyonel futbol kariyerine başladığı Utrecht'te yaşanan saldırının, Yeni Zelanda'daki saldırı gibi kendisini çok etkilediğini vurguladı.