Gökyüzündeki gizemli ‘delik’ BAE sakinlerini korkuttu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) El-Ayn şehri sakinleri, gökyüzündeki alışılmadık bir olaya tanık oldu.

Görgü tanıklarından birinin Twitter'de paylaştığı görüntülerde, gökyüzünde, rengi diğer bulutlara göre çok daha koyu olan sabit bir dairenin belirdiği görülüyor.

شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين



تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk — إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 17 Mart 2019

Videoyu paylaşan kullanıcı, "Delikli bulut" diye yazdı.

Video, ateşli bir tartışmaya yol açtı. Bazı izleyenler, bu olgunun iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabileceği tahmininde bulundu. Diğerleri, bu ‘deliğin' uzaylıların istilasının delili olduğunu iddia etti.

Yorum yapanlardan biri, bu tür ‘deliklerin' bir uçağın bulut içinden geçtiği sırada sıcaklıktaki ani değişim yüzünden meydana geldiğini anlattı.