Abel Ödülü ilk kez bir kadına verildi

Matematik alanındaki önemli bilimsel çalışmalar için yaklaşık 1 milyon dolar verilen "Abel Ödülü"nün bu yılki sahibi olan ABD'li Karen Uhlenbeck, bu ödüle layık görülen ilk kadın oldu.

Norveç Bilim ve Edebiyat Akademisi, Teksas Üniversitesinden Prof. Dr. Uhlenbeck'in, ilk kez 2003'te verilen ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Karen Uhlenbeck, "matematik alanının en prestijli ödülü" olarak nitelendirilen Abel'i kazanan "ilk kadın" unvanını elde etti.

Parça türevli denklemler alanındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Uhlenbeck, fizik, geometri ve kuantum alanlarında da multi-disipliner çalışmalar yapıyor.