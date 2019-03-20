Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler kravatlı olacak

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesi arttırmak için yeni uygulamalar faaliyete geçiriliyor.
Bu kapsamda, SAWKOOP'a bağlı çalışan taksi sürücülerinin gömlek giymesi ve kravat takması zorunlu hale geldi.
‘DAHA KİBAR, DAHA BEYEFENDİ TAKSİCİLİĞİ HEDEFLİYORUZ'
Yolcuların giyim konusuna önem verdiğini belirten Çavuş, "Burada da kılık kıyafeti daha düzgün olan şoförler, kravatından saç tıraşına kadar yolcular tarafından daha fazla tercih ediliyor" dedi.
'YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN'
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksici Bahtiyar Tural da yolcuların uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, ''İyi tepkiler alıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın kravat takması, araçlarının temiz olması, temiz giyinmesi insanların çok hoşuna gidiyor. İnşallah hep böyle olur. Dışarıdaki arkadaşlarımız da böyle olur" ifadelerini kullandı.
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