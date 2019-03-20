Rusya’da bir kadın kovalamak istediği geyiğin üzerine kedi attı

Rusya’nın Neftekamsk kentinde yerleşim yerine gelen bir sığın geyiğini kovalamaya çalışan bir kadın, geyiğin üzerine kedi attı.

Neftekamsk kentinde insanların arasına gelen bir sığın geyiği karmaşa yarattı. Geyikten korkan insanlar, ürkmüş hayvanı kovalamaya çalıştı. Kovalamaca sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerden birinde, bölge halkından bir kadının geyiği kaçırmak için üzerine kedi attığı görüldü.

Geyik, kedinin atılmasından sonra geriledi, ancak kadının davranışı ‘hayvana eziyet' olarak nitelendirildi.

Kovalamaca ise daha sonra çözüme kavuştu. Geyik yetkililer tarafından yatıştırıcı ile uyutularak güvenli bir şekilde ormana götürüldü.