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20:03 20 Mart 2019
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    Otel odası

    Güney Kore'de bu kez otel müşterilerinin gizlice filme çekilip online yayımlanması skandalı

    © Flickr /
    Yaşam
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    Gizli kamera pornosunda yeni aşama: Güney Kore'de otel müşterileri gizlice filme çekilip internette izlemek için para ödeyenlere özel olarak canlı akışla yayımlandı.

    Güney Kore başkenti Seul'de kadınlar gizli kamera pornosunu protesto gösterisinde
    © AFP 2018 /
    Güney Kore'de gizli kamera tacizcisi kadın olunca hapis cezası verildi, kadınlar çifte standarda karşı sokaklara döküldü
    Kadınların tuvalet ve kabinde soyunurken görüntülerini gizli kamerayla çekip porno sitelerinde yayımlama ve hatta satma furyasının teslim aldığı Güney Kore'de yeni bir skandal patlak verdi. Güney Kore otellerinde kalan müşterilerden yaklaşık 1600'ü odada gizlice filme çekilip internette canlı akışla yayımlandı.

    Skandal ülke çapında 10 kentteki 30 otelin 42 odasını kapsıyor. İki erkeğin gözaltına alındığı ve başka zanlıların da incelemeye alındığı soruşturmada otellerin suç ortaklığı yaptığına dair şimdilik bir işaret yok.

    Polisin siber soruşturma bölümü, gizli kameraların harici dijital TV kutusu, duvar prizi ve saç kurutma makinesi tutucusu gibi cihazlara yerleştirildiğini belirtti. 

    Bunların çektiği görüntüleri canlı akışta yayımlayan sitenin ise 4 binden fazla üyesi var, bunların 97'si belli canlı akışların yeniden oynatılması dahil ekstra görüntülere erişim için ayda 44.95 dolar ödüyordu.

    Güney Kore'nin başkenti Seul'deki umumi tuvaletlerde gizli kamera araması
    © AFP 2018 /
    Güney Kore'de umumi tuvaletlere gizli kamera operasyonu
    Ancak servisin Kasım 2018 ile bu ay arasında getirdiği ortalama aylık gelir 6 bin doları aştı.

    Polisin açıklamasında "Geçmişte benzer bir vaka olmuştu, otellere yasadışı kameralar yerleştirilip sürekli olarak gizli şekilde izlenmişti, ama bu, polisin videroların canlı olarak internette nedere yayımlandığını bulduğu ilk sefer" vurgusu yapıldı.

    Güney Kore'de gizli kameralarla yasadışı filme çekme furyası çok ciddi bir sorun. Polise ihbar edilen yasadışı filme çekme vakalarının sayısı, 2012'de 2400 civarındayken 2017'de 6400'ü aştı. Geçen yıl başkent Seul ve diğer kentlerde on binlerce kadın gizli kamera pornosuna karşı mücadele talebiyle sokaklara dökülüp ''Benim hayatım senin pornon değil'' sloganıyla protestolar düzenledi.

    Jung Joon-young
    © REUTERS / Kim Hong-Ji
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    Bu talepler üzerine Seul'de kurulan özel kadın müfettiş ekibi, başkentin 20 bini aşkın umumi tuvaletinde düzenli olarak gizli kamera araması yapıyor.

    Kadınlara kendi rızaları olmadan çekilmiş görüntülerin silinmesine yönelik hizmet veren bilgisayar uzmanı Lee Ji-soo, şirkete gelen taleplerde artış olduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Müşterilein ortak yönü ve iç parçalayan yanları, 'Ölmek istiyorum' ya da 'Evden dışarı çıkamıyorum' demeleri. Gizli kamerayla yasadışı çekim kurbanları sokakta insanlarla karşılaştıklarında tanınacaklarından korktuklarını söylüyor."

    Güney Kore'de ocak ayında bir intikam pornosu sitesinin ortaklarından biri, 4 yıl hapis ve 1.26 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

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