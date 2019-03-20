Cem Yılmaz'dan Down Sendromu Derneği'ne 300 bin TL'lik bağış

Yeni gösterisiyle önce İngiltere şu sıralar ise Türkiye'de sahne almaya başlayan Diamond Elite Platinum Plus'ı sergilemeye devam eden Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile gösterisinin geliriyle bağışta bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu akşamki gösterimizde, seyircim Down Sendromu Derneği'ne 300 bin TL gelir sağlamıştır. Her birinize tek tek teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.