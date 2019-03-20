Avustralyalı balıkçılar dev bir balık buldu

Balıkçılardan biri, "Uzaktan ilk gördüğümüzde, onu bir ağaç sandık" dedi.
Balıkçılar, ay balığının fotoğrafını sosyal ağlardaki hesaplarından paylaştı, ancak paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı bunun ‘fake' olduğuna dair yorum yaptı.
Güney Avustralya Müzesi'nden Ralph Foster, bu balıkların, çoğu zaman onların ölümüne neden olan denizanası sandıkları plastik poşetleri yediğini belirtti.
Uzunluğu üç metre, yüksekliği ise dört metreye kadar ulaşabilen ay balığının ağırlığı iki buçuk tona kadar varabiliyor. Garip bir vücut yapısına sahip bu balık türü, tropik sularda bulunuyor ve yüzgeç benzerliğinden dolayı köpekbalıklarıyla karıştırılıyor.
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