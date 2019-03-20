İspanyol genetikçi: Messi’yi klonlayıp ikizi gibi görünecek bir insanı yaratabiliriz

Messi'ye çok benzeyen bir oyuncuyu yaratabileceklerini söyleyen Navarro, "Günümüz tekniklerle klonlayabilir ve tıpkı ikiziymiş gibi birisini elde edebiliriz" dedi.

Genetik uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkiz doğmuş ve ikizlerden birini uzun bir süreliğine bir odada dondurmuşuz gibi görünür. 20-30 yıl sonra da onu normale döndürebiliriz. Eğer her şey iyi geçerse sonuç aynı Messi gibi olur."

👉Avui al 'Què t'hi jugues!' de @SiqueRodriguez hem parlat amb Arcadi Navarro, expert en genètica, sobre què passaria si clonéssim a Leo Messi: pic.twitter.com/4uH1VDabhc — Esports SER Catalunya (@EsportsSER) March 18, 2019

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