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15:57 21 Mart 2019
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    Yavuz Bingöl

    Yavuz Bingöl 'Polis Koro'su kurdu

    © AA /
    Yaşam
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    Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, türkücü Yavuz Bingöl'ün, 'polislerden oluşan bir koro kurduğunu ve bir türkü albümü hazırladığını' yazdı.

    Yavuz Bingöl
    © Fotoğraf : Instagram
    Yavuz Bingöl Gezi iddianamesinde
    Eyüboğlu'nun bugünkü köşe yazısının 'Polislerden koro kurdu, türkü albümü hazırladı' başlıklı kısmı şöyle:

    'Salı sabahı Antalya'ya giderken Atatürk Havaalanı'nda Yavuz Bingöl'le karşılaştım. Emniyet Genel Müdürü'yle görüşmek için Ankara'ya gittiğini söyleyen sanatçıya, sebebini sorduğumda şunları söyledi:  

    İLK KLİP ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NE

    "Polislerden oluşan bir koro kurduk. 30 kişiden oluşan Polis Korosu'yla bir yıl çalıştık ve türkü albümü hazırladık. 12 eserin yer aldığı albümde, üç Azeri eserden oluşan bir potpori, ‘Çanakkale', ‘Kahpe Felek', ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' ve ‘Ayrıldım Güler miyim' gibi türküler var. Poll Production'dan çıkacak çalışmanın satışları ve Polis Korosu'nun Polis Haftası'nda vereceği ilk konserin geliri, Şehit Polis Aileleri Derneği'ne bağışlanacak. Albümün ilk klibini Çanakkale'de ‘Çanakkale Türküsü'ne çekeceğiz." 

    Yavuz Bingöl
    © Fotoğraf : DHA
    Yavuz Bingöl'ün okullara bağlama ve piyano dağıtma projesi tutmadı
    Her geçen gün kötüye giden dünyayı, müzik ve sanatın birleştirici gücünün kurtaracağını, bu yolda çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:  

    "Öğretmenlere, hakim ve savcılara da birer koro yaptık. Gazetecilerden oluşan bir koro da kuracağız. İleride hedefim, her korodan birkaç kişi alıp, ‘İnsanlık Korosu' oluşturacağız ve o koroyla Türkiye turuna çıkacağız" dedi. 

    Yavuz Bingöl, beni de ‘Gazeteciler Korosu'na davet etti. Koroda kimler var diye sorduğum Bingöl, şimdilik kesinleşen isimlerin Nazlı Çelik ve Nevzat Çiçek olduğunu söyledi.'

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    Etiketler:
    Nevzat Çiçek, Nazlı Çelik, Yavuz Bingöl
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