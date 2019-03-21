Zambiya'da viagra içeren enerji içeceği yasaklandı

Afrika ülkesi Zambiya'da satılan bir enerji içeceği, Viagra'nın aktif maddesini bulundurduğu için yasaklandı. Bir tüketici, ereksiyon süresinin 6 saat olduğunu söylemiş ve "aşırı terlemeden" şikayetçi olmuştu.

© AFP 2019 / JOSEPH EID 'Zeytinyağı, cinsellik için Viagra'dan etkili olabilir'

SX Energy Natural Power isimli içecek, aralarında Uganda'nın da olduğu bölge ülkelerine de ihraç ediliyordu.

BBC'nin haberine göre, Uganda'da yakın zamanda bu enerji içeceğini içen bir tüketici, ereksiyon süresinin 6 saat olduğunu söylemiş ve "aşırı terlemeden" şikayetçi olmuştu.

Üretici firmanın merkezinin bulunduğu Ndola kentinde yetkililer, Çarşamba günü bir bildiri yayımlayarak, "ürünlerin geri çağırılması" talimatını verdi.

The Zambian authorities have banned an energy drink after a Ugandan man complained it had caused him to have a prolonged erection. Power Natural High Energy Drink SX, which is made in Zambia, is not marketed as a… https://t.co/SRAUaBjiCz — Rainbow Radio Int'l. (@rainbowRgh875) March 21, 2019

Açıklamayı yapan sözcü Tilyenji Mwanza, Zimbabwe ve Güney Afrika'da satılan ürünlerden elde edilen test sonuçlarında sildenafil sitrat maddesine rastlandığını söyledi.

© AP Photo / Daniel Roland Hamilelikte Viagra denemesi, bebek ölümleri ardından durduruldu

Sildenafil sitrat, Amerikan ilaç firması Pfizer'ın, ereksiyon bozukluğu için piyasaya sürdüğü Viagra isimli hapın da etken maddesi konumunda bulunuyor.

Üretici firma Revin Zambia, konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Zambiyalı erkekler arasında oldukça popüler olan içecek, barlarda ve marketlerde 500 ml'lik plastik şişelerde satılıyordu.

İçeceğin satıldığı ülkelerden Malavi'de de yetkililer geçen Ocak ayında yapılan testler sonrası SX Energy Natural Power'ın satışını yasaklamış