Silivri Festival Alanında Nevruz Bayramı etkinliği kapsamında sanatçılar Alişan ve Akalın konser verdi.
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Etkinlikte konuşma yapan Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, Silivri için yola çıktıklarını belirterek1 Nisan itibariyle Silivri'de her şey güzel olacağını söyledi.
Konuşmalardan sonra sahne alan Demet Akalın ve Alişan, bir birinden güzel eserlerini seslendirdi.
Silivri'de Nevruz Konseri https://t.co/zce1Gq81f2 pic.twitter.com/ElJ6D3Uc9U— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 22, 2019
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