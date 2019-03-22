'Çalıntı burç yorumu' davasına bakacak mahkeme aranıyor

Burç yorumcusu Şenay Yangel, 2013'te Nuray Sayarı'nın kendisine ait burç yorumlarını birebir kendi internet sitesinde kullandığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Nuray Sayarı hakkında manevi ve mali haklara tecavüz suçundan 2015'te İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde dava açıldı.
‘KARDEŞİM KENDİ SİTESİNDE KULLANMIŞ'
Kardeşi Hakan Uman ile şikayetçi Şenay Yangel'in avukat eşi Yüksel Yangel'in önce polemik yaşadıklarını, sonra ahbap olduklarını belirten Sayarı, yorumlarının 2013 ve öncesinde dergilerde ve sadece kendisine ait internet sitesinde yayınlandığını söyleyerek, beraatini istedi.
‘BURÇ YORUMLARI ESER DEĞİL'
Mahkemenin belirlediği bilirkişi ise burç yorumlarının eser niteliğine haiz olmadığını belirtti. Mahkeme eylemin haksız rekabet olduğunu belirterek görevsizlik kararıyla dosyayı asliye ceza mahkemesine gönderdi.
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DE 'GÖREVSİZİM' DEDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Nuray Sayarı avukatı Bora Berk Baycık ile katılırken Şenay Yangel'i avukat eşi Yüksel Yangel temsil etti. Hakim davaya bakmakla görevli mahkemenin asliye ceza mahkemesi olmadığını belirterek, davaya bakacak belirlenmesi için dosyayı Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 4 yıldır devam eden davanın hangi mahkemede görüleceğine ağır ceza mahkemesi karar verecek.
'BİR LİRALIK TAŞLARI 100 TL'YE SATIYORDU'
‘ADIMI KULLANIP BİR YERLERE GELMEK İSTEDİ'
Şenay Yangel'in ismini anmak istemediğini belirten Nuray Sayarı, " Benim adımı kullanarak bir yerlere gelmek istedi. Benim meslektaşım. Ben mesleğine aşkla bağlı olan bir insanım. Türkiye'de tek bir markayım. Dünya ödüllü astroloğum. İsmini anmak istemiyorum. Çünkü bu şahıs buraya kadar benim sayemde tanındı" dedi.
'SONUNDA BERAAT KARARI ÇIKACAK'
Avukat Bora Berk Baycık ise Şenay Yangel'in burç yorumlarının habersiz alınarak kullanıldığı ve çaldılar iddiasıyla açtığı bir dava olduğunu belirtti. Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin burç yorumlarının eser olmadığı yönünde karar verdiğini belirten avukat Baycık, "Dava asliye ceza mahkemesine gönderildi. Müvekkilim yorumlardan herhangi bir para almadığı için kendisine ait olmadığı bir sitede yorumlandığı için, asliye ceza mahkemesi de görevsizlik kararı verdi. Hangi mahkeme bakarsa baksın sonuçta beraat kararı çıkacaktır" dedi.
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