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14:56 22 Mart 2019
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    Boeing'den '737 Max' açıklaması

    Boeing'e bir darbe daha: Endonezya 49 adet 737 Max 8 siparişini iptal etti

    © REUTERS / Willy Kurniawan
    Yaşam
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    Son 6 ayda 2 feci kazayla gündeme gelen 737 Max 8 tipi yolcu uçağı yüzünden Boeing'in girdiği kriz büyüyor. Dünya çapında uçuş yasağı uygulanan 737 Max 8 için daha önce Endonezya'nın ulusal havayolu şirketi Garuda tarafından verilen 49 uçaklık sipariş iptal edildi.

    2014 yılında Boeing'e 50 uçaklık 737 MAX 8 siparişi vermiş olan Endonezya'nın ulusal ve bayrak taşıyıcı havayolu Garuda Indonesia, o dönemde 4.9 milyar dolar değer biçilen anlaşmayı iptal etme kararı aldı.

    Uçaklardan birini almış bulunan Garuda'nın CEO'sy, 2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen kalan 49 uçaklık siparişin iptal edildiğini, bunun için hukuksal çalışmaların başlaması gerektiğini bir mektupla Amerikan uçak devinin CEO'suna bildirdi.

    Garuda Sözcüsü İhsan Rosan "İptalin nedeni, Garuda yolcularının MAX'e güvenlerini kaybetmiş olmaları ve geri kazanmalarının zor gözükmesi" dedi. Sözcü, bu konuda bir yanıt bekledikleri Boeing'le filoya katılmış bulunna tek MAX'i geri verme konusunu da görüştüklerini belirtti.

    İki yıl önce teslim edilmeye başlanan 737 MAX 8 uçaklarıyla ilgili ilk kaza 29 Ekim 2018’de Endonezya’da meydana gelmişti. Ülkenin en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Lion Air’e ait uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakıldı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza 737 MAX 8 tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçti.

    Ardından 10 Mart 2019'da Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan 737 MAX 8, kalktıktan 6 dakika sonra düşerek içindeki 157 kişiye mezar oldu.

    Bunun üzerine 737 MAX 8 üretildiği ABD dahil tüm dünyada seferden kaldırıldı.

    Endonezya'daki kaza kurbanı Lion Air de Boeing'den 4 yeni 737 MAX 8 teslim almayı ertelediğini açıkladı.

    MAX'de yazılım hatası olarak belirlenen sorunun çözümü için Boeing'de çalışmalar hala sürüyor. Güncellemenin önümüzdeki günlerde havacılık otoritelerinin onayının ardından yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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