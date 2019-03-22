KAWS'ın dev yüzen heykeli Hong Kong'a demir attı

Rus bilim insanları, bir iletişim sistemi şirketi ile birlikte engellilerin cep telefonundan sesli ve yazılı mesajları anlayabilmelerini sağlayan bir cihaz geliştirdi. ‘Taktilnaya ruka’ isimli cihaz, bir cep telefonu uygulaması yardımı ile mesajları dokunsal alfabeye dönüştürecek ve engelliler böylece daha aktif bir yaşam sürebilecek.