KAWS'ın dev yüzen heykeli Hong Kong'a demir attı

Disney'in ünlü karakteri Mickey Mouse'u andıran dev yüzen heykel onlarca meraklı bakışın eşliğinde Hong Kong'un Victoria Limanı'nda 'uzanıyor.'
Rekabet Kurulu'nca, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldı.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusların ocak ve şubat aylarında Yandex arama motorunda en çok Türkiye tatili araştırdığı açıklamasını yaptı.
Rus bilim insanları, bir iletişim sistemi şirketi ile birlikte engellilerin cep telefonundan sesli ve yazılı mesajları anlayabilmelerini sağlayan bir cihaz geliştirdi. ‘Taktilnaya ruka’ isimli cihaz, bir cep telefonu uygulaması yardımı ile mesajları dokunsal alfabeye dönüştürecek ve engelliler böylece daha aktif bir yaşam sürebilecek.
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı. Taksicinin aynı zamanda görüntüleri izleyen başka taksiciler tarafından darp edildiği öğrenildi.
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