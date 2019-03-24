Akpınar: Bizim toplumumuz sanatçının imgeyle, simgeyle, metaforla konuşmasına çok alışık değil

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'ya konuşansanatçı Metin Akpınar, Müjdat Gezen'le birlikte konuk oldukları Halk TV'deki açıklamaları nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin yeni açıklamala yaptı. Röportajın ilgili kısmı şu şekilde:
Hakkınızdaki soruşturma, halkın sanatçısını sahiplendiğini de gösterdi…
Bu beni ayakta tuttu. Beni zinde tutan odur. Mutlu oldum. 78 yaşındayım. 60 senedir kamu yararına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Televizyon programında söylediklerim benim düşüncelerim, bana silah zoruyla söyletmediler ama aşırı, abartılı, uç yorumlara gidilmesi benim kabahatim değil. 'Bu adam doğru söylüyor' diye de yorumlanabilirdi. 'Uyarı görevi yapıyor, yararlanalım' da denilebilirdi…. Bir de bizim toplumumuz sanatçının imgeyle, simgeyle, metaforla konuşmasına çok alışık değil. Daha sonra televizyon programlarında yorumları dinledim. Adam diyor ki 'Profesör bana gergedan dedi.' Ben sana niye gergedan diyeyim, o bir metafor. Ben gene umutsuz olmamaya çalışıyorum. Özgürlük ortamı kurulmalıdır, kurulacaktır. Yeter ki halk bunu istesin, özlesin. Hem sanat olarak sanatçıdan doğruyu iyiyi talep etsin, hem siyasi otoriteden doğruyu iyiyi talep eder hale gelsin.
© AA / Ali Cevahir Aktürk
Şu anda sanatçının beslenebileceği ortam var mı Türkiye’de?
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