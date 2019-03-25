'Google'dan sonra Apple da oyun servisi getirmeye hazırlanıyor'

Webtekno'dan Ahmet Batuhan Karataş'ın haberine göre, Apple’ın bugün düzenleyeceği konferansta yeni bir oyun servisi tanıtması bekleniyor.

Bloomberg’in haberine göre bu tanıtılması beklenen yeni oyun servisi, Apple’ın daha önceki aylık abone olup bir sürü paralı oyuna erişilebilen servise benzeyecek. Hangi oyunları destekleyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak hepsinin paralı oyunlar olacağı tahmin ediliyor.

Örnek olarak, Super Mario Run gibi aslında ücretsiz oynanabilen ancak ücretli servislerde beliren oyunlar mevcut. Haberde ayrıca aylık ödenilen abonelik ücretlerinin geliştiriciler arasında nasıl paylaştırılacağına dair bilgiler de bulunuyor.

Bloomberg medya şirketinin ortaya çıkardığı bu haber henüz doğrulanmış değil.