Maaşının yüzde 80'ini yoksul öğrencilerine adayan Tabichi, 'dünyanın en iyi öğretmeni' seçildi

Kenya'da maaşının yüzde 80'ini ders verdiği okuldaki yoksul öğrencilere adayan bir öğretmen, ‘dünyanın en iyi öğretmeni’ seçildi.

Nakuru kırsalındaki yoksul bir köyde çocuklara fen öğretmeni Peter Tabichi isimli öğretmen, 1 milyon dolar değerindeki '2019 Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazandı.

A math and physics teacher from rural #Kenya, who gives away 80% of his monthly income to help the poor, has won a $1 million prize. Peter Tabichi, who is also a Franciscan brother, was awarded the Varkey Foundation Global Teacher Prize in Dubai, UAE on Sunday 24th, March 2019. pic.twitter.com/Sw22lHAype — Kampala Dispatch (@dispatchug) March 25, 2019

​BBC Türkçe'de yer alan habere aynı zamanda bir Fransisken rahibi olan Tabichi, kendi maaşıyla kitap ya da üniforma alacak parası olmayan öğrencilerine destek oluyor.

'TEK SORUN PARA DEĞİL'

© REUTERS / Lucas Jackson/Vincent Kessler 2018 Nobel Barış Ödülü cinsel şiddetle mücadele eden Mukwege ve Murad'ın

Çocukların eğitimde devamlılığı için çalışan öğretmen, aileleri de kız çocuklarını erken yaşta evlendirmemeleri için ikna etmeyi amaçlıyor.

36 yaşındaki öğretmen, "Bu çocukların tek sorunları para da değil. Çoğu ya öksüz ya da yetim" dedi.

Büyük Rift Vadisi'ndeki bu köyde öğrencilerin okula gitmek için her gün 6 kilometreden fazla yürümeleri gerekiyor.

‘KIZ ÇOCUKLAR DA BU HİKAYENİN EN ÖNEMLİ KAHRAMANI OLACAK'

Tabichi sözlerine şöyle devam etti:

"Afrika artık genç bilim insanları, mühendisler, bir gün dünyanın dört bir yanında adını duyuracak girişimciler yaratacak. Kız çocuklar da bu hikayenin en önemli kahramanı olacak."

We are incredibly proud of the work that our 2019 Global @TeacherPrize Winner Peter Tabichi does to help his community in Kenya.



Find out more about why he is an inspiration to so many people. pic.twitter.com/Zk2qTetKr1 — Varkey Foundation (@VarkeyFdn) March 24, 2019

​Varkey Foundation'ın düzenlediği ödüller için 179 ülkede 10 bin kişi aday gösterildi. Ödülün amacı öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek.