Bozulan aracını otoyolun kenarına çeken sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu

© AFP 2019 / Odd ANDERSEN Çin'de bir araç öğrencilerin arasına daldı: 5 ölü, 18 yaralı

Daily Mail'in aktardığına göre, olay, Çin'in Shanghai-Kunming Ekspres Yolu'nda yaşandı.

18 yaşındaki sürücü, şehirde gezmek için elektirikli bir otomobil kiraladı ancak aracın şarjı bitince yol kenararına çekti.

Yardım istemek için polisi arayan sürücüye polis, araçtan inmesi ve bariyerlerin öteki tarafına geçmesini söyledi.

Genç sürücü, polisin uyarısını dikkata alıp bariyerlerden atlamıştı ki saniyeler sonra kenara çektiği aracının üzerinden oldukça hızlı bir şekilde giden kamyon geçti.

Bozulan aracını otoyolun kenarına çeken sürücü ölümden saniyelerle kurtulduhttps://t.co/YWy1uAOVJY pic.twitter.com/PanAwEMVzO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 25, 2019

​Olay güvenlik kameralarına yansırken, polis kamyon sürücüsünün 7 saattir hiç mola vermeden yolda olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sürücünün hayatta kalmasının 'büyük bir şans' olduğunu belirten polis, kamyon şoförü hakkında işlem başlatılacağını açıkladı.

Otomobil sürücüsünün ehliyetinin olduğu ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.