Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin şüpheler çoğalıyor: 'Sorumlular korunuyor' diyen babaya suç duyurusu

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın sır ölümü aydınlatılamadı. Kızı için adalet arayışında olan Şaban Vatan mahkeme kararıyla gelecek günlerde ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılacak.

Şaban Vatan, kızı Rabia Naz'ın intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğünü, ve olayın hükümete yakın yetkililer tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını iddia ediyor.

Euronews'ta yer alan habere göre resmi makamlar ise, gelen bir şikayet üzerine psikolojik durumu bozuk olan Vatan'ın kontrol altına alınacağı şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Saadet Partisi ve CHP konunun aydınlatılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

BABASINDAN KIZININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÖRTBAS İDDİASI

12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı şekilde bulunan ve hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti.

Rabia'nın babası Şaban Vatan kendi çapında yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanıyor. Baba, kızını öldüren kazadan Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Vatan'ın önemli diğer iddiası da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün olayın üstünü örtmeye çalıştığı, polisler ile savcılığın da bu doğrultuda hareket ettiği ve delilleri kararttığı yönünde.

VATAN AİLESİ KIZLARININ İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYOR

Rabia Naz Vatan'ın ölüm sebebi emniyet kayıtlarında, "beşinci kattaki evinden atlayarak intihar etti" olarak geçiyor.

Emniyetin hazırladığı raporda, annesi kızınca Rabia Naz'ın psikolojisinin bozulduğu ve pencereden atlayarak intihar ettiği belirtiliyor. Ayrıca Rabia Naz'ın okuduğu kitaplardan etkilendiği de ifade ediliyor.

Ancak başından beri Vatan ailesi birçok sebepten dolayı kızlarının intihar ettiği tezine inanmıyor.

Şaban Vatan kendi yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğünü savunuyor.

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili var olan soru işaretleri ise şu şekilde:

1 — Yerde kan izine rastlanmadı

Şaban Vatan, evinin önünde ağır yaralı kızının sol ayağının kopar derecesine gelmiş olması, ve bacağındaki atardamarda kesik olmasına rağmen yerde hiç kan olmamasının kendisini şüphelendiren ilk bulguların olduğunu ifade ediyor. Vatan'a göre atar damarın kesilmesi sonucu kan akışı olması gerekiyor.

2 — Rabia'nın düştüğünü gören veya duyan olmadı

Mahalle sakinleriyle konuşan Şaban Vatan, olayın yaşandığı gün yüksekten atlama ya da düşmesine benzer bir ses duyulmadığını öğreniyor. Daha sonra olay yerine, eve gelen bir heyet, hayatını kaybeden kızları ile aynı kilodaki bir çuvalı aşağıya fırlattı. Baba, çuvalın işyerinin metal çatısına düştüğünü ve 300 metre uzaklıktan dahi duyulabilecek bir ses çıkardığını anlatıyor.

3 — Nereden geldi belli olmayan talaş ve saman izi

Şaban Vatan, dikkatini çeken diğer detaylardan birinin de kızının kıyafetlerindeki talaş, saman ve tozun olduğunu söylüyor. Evinin etrafında saman veya talaşın olmadığını vurgulayan baba, olayın yakınlarda ahır olarak kullanılan metruk binanın orda geçekleşmiş olabileceğini düşünüyor.

4 — DNA testi yapılmadı

Vatan'ın şüphelendiği metruk bina için belediye yıkım kararı alıyor. Ancak kanıtlara ulaşabileceğinin düşünen Vatan'ın avukatları savcılığa başvuruda bulunuyor ve savcılık yıkım öncesi mekanda inceleme kararı alıyor. Ancak avukatlar, daha kapsamlı bir araştırma için DNA testinin yapılmadığını belirtiyor.

5 — Hacettepe otopsi raporu: trafik kazasına bağlı çarpma sonucu meydana gelmiş olabilir

Şaban Vatan kızının ölümüyle ilgili Hacettepe Tıp Fakültesi Adli Tıp'tan da otopsi talebinde bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi tarafından 17.09.2018 tarihinde verilen Adli Tıp Kurulu raporu şu şekilde: "Literatür incelemesi ve tıbbi değerlendirme kısımlarında belirtilen nedenlerden dolayı Rabia Naz Vatan'da saptanan ve ölü muayene tutanağı ve otopsi raporunda belirtilen bulguların trafik kazasına bağlı çarpma sonucu meydana gelmiş olabileceği kanaatini bildirir adli tıp kurumu raporudur."

baba aylar sonra hacettepe üniversitesi adli tıp'tan otopsi talebinde bulunuyor. otopsi sonucu, ölümün yüksekten düşme sebebiyle değil, muhtemelen araba çarpması sebebiyle olduğu şeklinde açıkça raporlanıyor. pic.twitter.com/OW7aVT04P4 — metin cihan (@metcihan) February 24, 2019

​6 — Olay yerinde görüldüğü iddia edilen şüpheli araç

Görgü tanıkları o gün şüpheli siyah renk Fiat Doblo marka aracın olay yerinde bulunduğunu ifade etti. Savcılığın ilk kayıtlarında bu arabadan söz ediliyordu. Hatta ertesi gün İHA ve DHA'nın geçtiği ilk haberlerde Rabia Naz'a bir aracın çarptığı duyurulmuştu. DHA haberinde "Kimliği belirlenemeyen sürücü kaçtı" ifadesi de yer alıyordu. Basında, "polisin olay yerinden kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı" şeklinde haberler yer almıştı.

Bu iddiaların ardından Şaban Vatan kanıtların yok edileceğini düşünerek mahallede bulunan oto yıkamacıya gittiğini belirtti. Baba, ogün yalnızca bir aracın yıkandığını, aracın markasının Fiat Doblo, renginin siyah, sahibininse telaşlı olduğunu öğrendi. Şaban Vatan, "Tüm bu delilleri, ifadeleri ve şüpheli durumları polise anlattım. Maalesef bir sonuç alamadım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

BABAYA GÖRE ARAÇ SAHİBİ BELEDİYE BAŞKANININ YEĞENİ

Olayı tek başına araştırmaya devam eden Şaban Vatan daha sonra söz konusu şüpheli aracın Eynesil'in AKP'li Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeni tarafından kullanıldığını tespit ediyor ve savcılığa bildiriyor. Bu güne kadar Somuncuoğlu'dan iddialarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Yine Şaban Vatan'ın iddialarına göre bu olayın örtbas edilmesinde Giresunlu siyasilerin rol oynamış olabileceği ifade ediliyor. Vatan'a göre AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve yine AKP'li vekil Cemal Öztürk olayın detaylı bir şekilde araştırılmaması için girişimde bulundu.

Ancak Canikli, kendisinin müdahalesi ile intihar denilerek örtbas edilmeye çalışıldığı yönündeki tüm iddiaları kesin dille reddediyor.

CANİKLİ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, SİYASİ HESAPLAŞMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Olayın ardından açıklama yapan Nurettin Canikli, Şaban Vatan'ın kendisine yönelttiği olayın üstüne örttüğü yönündeki iddiaları "Siyasi hesaplaşma olduğunu düşünüyorum" diyerek cevaplamıştı. Canikli şu iddialarda bulunmuştu:

"Yani bu olay olalı ne kadar olmuş; yaklaşık bir yıl. Bizim ismimiz 15-20 gündür gündemde. Daha önce yok, ben daha önce rastlamadım, olsa haberimiz olurdu. Bunun da belediye başkan son adayların belirlenmesi süreciyle yakından bağlantılı olduğunu düşünüyorum. (…) Siyasi bir hesaplaşma olduğunu düşünüyorum ben. Ama arkasında kimin olduğunu da ortaya çıkaracağız.

"Dün Adalet Bakanımızı da aradım ve kendisinden bu olayın aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapmalarını rica ettim. Hatta Vali Bey'e de gerekirse kurun bir komisyon, araştırın ve olayda ne var ne yok halkla paylaşın dedim. Soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve cinayet mi intihar mı kesinlikle açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Kavuşsun ki sonunda ben de üzerime atılan bu suçlamanın hesabını sorayım."

KARDEŞİNİN ŞİKAYET ETTİĞİ BABA AKIL HASTANESİNE KALDIRILIYOR

Geçtiğimiz günlerde Şaban Vatan, kardeşi Muhammed Vatan'ın şikayet etmesiyle "tehdit ve hakaret" gerekçeleriyle polis merkezine çağrıldı.

Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan.. Eşinin gözaltına alındığını duyuruyor.. #RabiaNazınÖlümüAydınlatılsın pic.twitter.com/d2Mb2dRWY6 — metin cihan (@metcihan) March 21, 2019

Şaban Vatan, kızının ölümünün ilk gününden beri kardeşinin kendisini bu adalet arayışından uzak tutmaya çalıştığını iddia ediyor. Muhammed Vatan kardeşi Şaban hakkında "Psikolojik sorunları var. Daha önce 10 gün hastanede yattı" iddiasına bulundu. Bunun üzerine Şaban Vatan Giresun Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine götürüldü.

Şaban Vatan, görevli psikiyatr ile 10 dakikalık bir görüşmeden sonra, hazırlanan raporda kendisinin "öfkeli ve zararlı" olduğunun değerlendirmesinde bulunan uzman doktor, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılması için öneride bulundu. Vatan'ın mahkeme kararıyla yakında hastaneye yatırılması bekleniyor. Karar, avukatının yaptığı itirazla birkaç günlüğüne ertelendi.

Şaban Vatan ise 10 gün boyunca akıl hastanesinde yattığını iddialarını reddetti ve bunu kanıtlamak için hastanenin resmi belgesini yayınladı.

rabia naz'ın babasını akıl hastanesine yatırmak istiyorlar. yıldırım hızıyla mahkeme kararı almışlardı. geçmişte 10 gün hastanede yattı diye düzmece belge hazırlanmıştı. baba bir kez daha haklılığını ispatlıyor. yatmamış. bu belge örtbas çabasının, kumpasın belgesidir. pic.twitter.com/lhq6OK5zdZ — metin cihan (@metcihan) March 23, 2019

SAADET PARTİSİ VE CHP'DEN SORU ÖNERGESİ

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Karaduman, Adalet Bakanı Gül'e "Söz konusu olayda gerçekleştiği iddia edilen trafik kazasının failinin bir belediye başkanının akrabası olduğu için olayın örtbas edilmek istendiği iddiası doğru mudur? Söz konusu fail ile ilgili olarak savcılık herhangi bir soruşturma yürütmüş müdür?" diye sordu.

Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Rabia Naz Vatan dosyası örtbas mı edilmek isteniyor?" diye sordu.

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faut Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederek, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin herhangi bir kurumun ya da kişilerin baskısının olup olmadığı gibi sorular yöneltti.

'KİMSEDEN KORKUM YOK, ADALET TECELLİ EDECEK'

Konuyla ilgili Giresun Başsavcılığı yaptığı son açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olduğunu, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edildiği belirtilmişti.

Tüm bu yaşananların kendisini korkutmadığını vurgulayan acılı baba, "Ben Rabia Naz'ın yoluna canımı koydum. Kimseden korkum yok. Er ya da geç adalet tecelli edecek" diyor.