Apple Card resmen duyuruldu

Apple Pay’ın 2019’un başından beri 10 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştığını açıklayan Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yenilikçi kart modeli Apple Card’ı duyurdu.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU 'Google'dan sonra Apple da oyun servisi getirmeye hazırlanıyor'

Shiftdelete'in aktardığına göre Apple, duyurduğu yenilikçi kart modeli ile birlikte, insanların kart alışkanlıklarını değiştirmeyi planlıyor.

Apple Card, klasik bir kart modelinde olmayacağı belirtilirken kartın üstünde herhangi bir kart numarası vb. bilgiler yer almayacağı bilgisi veriliyor.

Diğer yandan Apple Card ile yapılan her alışverişte yüzde 2 oranında bir geri ödeme olacağı, bu geri ödeme oranının Apple'dan satın alınan ürünlerde ise yüzde 3'e çıkacağı kaydediliyor.