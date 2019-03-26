NASA fiyaskosu: Kadınların uzay yürüyüşü 'uygun bedende fazla giysi yok' diye iptal edildi

NASA tarihi açısından bir ilk sayılacak, tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibiyle yapılacak uzay yürüyüşü ‘uzay giysilerinin bedenlerinde yaşanan sıkıntı' gerekçesiyle iptal edildi. Kadın astronotlardan sadece biri için giysi yapılırken uzay yürüyüşünde de kendisine bir erkek eşlik edecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, ellerinde astronotlara uyacak bedende yeterli uzay giysisinin olmaması nedeniyle ‘planların değiştiği' duyuruldu.

© AFP 2019 / Shamil ZHUMATOV Bir ilk: Uzayda sadece kadınlar yürüyecek

Astronotlar Anne McClain ile Christina Koch'un aynı beden giysiye ihtiyacı olduğunu fark etmelerinin ardından uzay yürüyüşünün planladığı tarihe kadar ancak bir tane giysi yapılabileceği ortaya çıktı. Bu giysiyi de Koch'un giymesi kararlaştırıldı.

'DOĞRU EKİPMAN İŞİ KOLAYLAŞTIRIR'

Açıklamada, "Görev yöneticileri, istasyondaki uzay giysilerinin elverişliliği açısından görevlendirmeyi ayarlamayı kararlaştırdı. McClain, ilk uzay yürüyüşü sırasında medium beden üst gövde giysisinin kendisine uyduğunu öğrendi. Ancak 29 Mart'a kadar sadece bir tane medium beden üst giysi yapılabileceği için, bunu Koch giyecek" ifadelerine yer verildi.

NASA'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda da, "Uzay yürüyüşleri bir meydan okumadır, ancak doğru ekipman işi kolaylaştırır. Uzay giysileri en önemli donanımdır. En iyi uyum için görevlendirmeyi güncelledik" denildi.

Spacewalks are a challenge, but the right equipment makes the job easier! Spacesuits are the most important gear. To get the best fit, we've updated the assignments for our March 29 and April 8 spacewalks outside the @Space_Station. Get more details: https://t.co/AoXmgVqKkJ pic.twitter.com/xrCKdMgFXr — NASA (@NASA) 25 Mart 2019

​MCCLAIN YERİNE ERKEK ASTRONOT

NASA, McClain'in yerine Koch'a Nick Hague'ın eşlik edeceğini duyurdu. Daha önce Hague ile göreve giden McClain, uzay yürüyüşü yapan 13'üncü kadın olarak tarihe geçmişti. Koch, 14'üncü kadın olacak. McClain'in ise 8 Nisan'da başka bir göreve gitmesi bekleniyor.

KADIN ASTRONOTLARI YİNE KADINLAR YÖNLENDİRECEKTİ

NASA bu ay başında yaptığı duyuruda, uzay yürüyüşü yapacak astronot ekibin sadece kadınlardan oluşacağını belirtmişti.

Anne McClain ile Christina Koch'un tarihi uzay yürüyüşünü 29 Mart'ta gerçekleştirmesi bekleniyordu. Astronotların yedi saat sürmesi planlanan görevinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dışarı çıkarak geçen yaz yerleştirilen pilleri değiştirmesi planlanıyordu.

NASA'nın Teksas eyaletindeki Johnson Uzay Üssü'nden uçuş kontrol direktörü Mary Lawrence ve Kristen Facciol ise uzaydaki iki kadın astronotu yönlendirecekti.

Sovyet kozmonot Svetlana Savitskaya 25 Temmuz 1984'te 3 saat 35 dakikalık bir uzay yürüyüşü yaparak uzayda yürüyen ilk kadın olmuştu.