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14:43 26 Mart 2019
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    Salyangoz fosili

    65 milyon yıllık dev salyangoz fosili duvardan söküldü

    © Fotoğraf : İHA
    Yaşam
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    Adıyaman’da bir evin duvarında taş olarak kullanılan 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili sökülerek müzeye götürüldü.

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    Tarihi zenginliği ile gündemden düşmeyen Adıyaman yine ilginç bir olayla gündeme geldi. Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde bir evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili bulundu. Evde 12 yıldan beri duvar taşı olarak bulunan 49 santim uzunluğunda, 36 santim genişliğindeki dev salyangoz fosili Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından duvardan sökülerek müzeye taşındı.

    Adıyaman Müzesi'nde sergilenen salyangoz fosilinin medyada haber olarak yer almasının ardından Mehmet Çetiner isimli vatandaş, kendi evinin duvarında aynı şekilde bir taşın olduğuyla ilgili Adıyaman Müzesi'ne bilgi verdi. Müze yetkilileri, bu ihbar üzerine belirtilen eve giderek duvardaki salyangoz fosilini inceledi.

    2007 yılında bağ evin su basmasına kullanılmak üzere Haydarlı köyünden getirilen taşı parçalayan Çetiner, salyangoz fosilini duvar taşı olarak kullandı. 12 yıl boyunca duvarda taş olarak kullanılan salyangoz fosili, Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinden söküldü. Ekipler duvarda iki parça halinde bulunan salyangoz fosilini duvardan çıkartıktan sonra vatandaşın evinin duvarını yeniden ördü.
    © Fotoğraf : İHA
    2007 yılında bağ evin su basmasına kullanılmak üzere Haydarlı köyünden getirilen taşı parçalayan Çetiner, salyangoz fosilini duvar taşı olarak kullandı. 12 yıl boyunca duvarda taş olarak kullanılan salyangoz fosili, Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinden söküldü. Ekipler duvarda iki parça halinde bulunan salyangoz fosilini duvardan çıkartıktan sonra vatandaşın evinin duvarını yeniden ördü.

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    Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Asur kaynaklarında ‘nehir kenarındaki kent’ olarak geçen Gölbaşı İlçesindeyiz. 15 gün önce Adıyaman Müzesi’nde sergilenen salyangoz fosiliyle ilgili medyada ki haberler üzerine Gölbaşı İlçesinde bulunan Mehmet Çetiner adlı şahıs bizi arayarak evinin temelinde Adıyaman Müzesinde ki fosile benzer fosil olduğunu söyledi. Biz bu ihbar üzerine Adıyaman’dan yola çıkarak Çelik köyüne geldik. Çelik köyündeki temele baktığımızda ise Adıyaman Müzesi’nde bulunan fosile benzer olduğunu gördük. Adıyaman Müzesi’ndeki fosille benzerliğinden dolayı 65 milyon yıllık olduğunu düşünmekteyiz."

    Etiketler:
    Fosil, Salyangoz, Adıyaman Müzesi, Mehmet Alkan, Gölbaşı, Adıyaman
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