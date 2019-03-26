Serviste unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin davada müdürlerin kararı onandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürünün ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün geri açıklanmasına ilişkin karar onandı.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarında 'İstinaf ve Yargıtay' yolu kapalı olması nedeniyle itirazları inceleyen Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararda, sanıklar hakkında ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını anımsattı.
Mahkeme kararında, "İtiraza konu 3 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın isabetli olduğu, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı görülmekle, taraf vekillerinin itirazlarının reddine karar verildi" ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi heyeti, servis şoförü Taner İ.'nin cezasının 6 yıl 8 aya düşürülmesine, Yurdagül İ.'nin cezasının 7 yıl 6 aya çıkarılmasına karar vermiş, Dilara K.'nin cezasının 5 yıla düşürülmesine, Arzu G.'nin cezasının 2 yıl 6 aya, Bekir G.'nin 3 yıl 20 güne, Ahmet S.'nin ise 2 yıl 6 aya düşürülmesine hükmetmişti.
Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmamıştı.
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