Belçika gururlu: İşeyen Çocuk artık içme suyunu ziyan etmiyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'in yerel yönetimi İşeyen Çocuk Çeşmesi'nden günde 10 hanenin kullanımına eşdeğer olan 1000-2500 litre suyun kanalizasyon sistemine karıştığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

61 santimlik işeyen çocuk heykelinin içine ölçüm aletleri koyan enerji teknisyeni Régis Callens, "Biz çeşmenin kapalı devre olduğunu ve su tüketmediğini sanıyorduk. Meğerse günde 2500 litreye varan suyu kanalizasyon sistemine gönderiyormuş" dedi.

Bu hafta çeşmeye dışarı akan suyu toplayıp İşeyen Çocuk heykeline geri gönderen bir kanal takıldı. Daha sonra kalıcı kapalı devre sistemine de geçilecek.

Brüksel'in Ortaçağ'dan kalma merkezindeki Büyük Saray'a yakın kaldırımlı taşlı bir sokakta bulunan ve ünlü barok heykeltraş Jérôme Duquesnoy'un eseri olan İşeyen Çocuk Çeşmesi'ne yapılan çevreci müdahale için Brüksel miletvekili Benoît Hellings şunları söyledi:

"Gururla söyleyebiliriz ki 400 yıldır ilk kez Manneken Pis temiz içme suyu işemiyor. Belediye benzeri israfları önlemek için tüm çeşmeleri denetleyecek. Okullarla spor merkezlerindeki içme suyu tesislerini de gözetime alacağız. Bir örnek oluşturup Bürksel'deki herkesi su tüketimine dikkat etmeye teşvik edeceğiz."

İşeyen Çocuğun kim olduğuna dair rivayet muhtelif. 2 yaşındayken bir ağaçtan düşman ordusunun üzerine işeyen Leuven Dükü Godfrey III olduğunu söyleyenler de var, düşmanın şehir surlarını havaya uçurmak için içeri attığı yanan bir fünyeyi işeyerek söndüren ve Brüksel'i kurtaran Julianske adında yerel bir çocuk olduğunu söyleyenler de…